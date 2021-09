Grigory Spiridonoviç Petrov'un Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabından alıntılar

Beyaz Zambaklar Ülkesinde, yazarın bütün dünyayı etkileyen, özellikle eğitim alanında öncülük eden kitabından seçtiğimiz özel alıntılar...

Grigory Spiridonoviç Petrov'un adını dünyaya duyuran kitabı Beyaz Zambaklar Ülkesinde, eğitim ve kültür alanında Finalndiya'da yapılan devrimlere önayak oldu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün de okullarda bizzat ders olarak okutulmasını istediği kitaptan sizler için özel alıntılar seçtik.

İyi okumalar dileriz...

"Halk kitleleri, cansız bir balçık yığını olup heykeltıraş eli dokunmadığı sürece öyle kalacaktır."

"Dante’nin cehenneminde yaşanan dehşet gerçek değildir."

"Her zaman ve her yerde hep aynı şey olmuştur."

AYDIN OLMA KOŞULU

"Aydın olmak gösterişli bir kıyafet giymek değil yahut kolalı bir yaka ve modaya göre şapkayla dolaşmak değildir. Aydınlar halkın beynidir."

"Meşhur bir atasözü vardır: "Yeni toplumlar, kendileriyle birlikte yeni şarkılar getirir."





"YENİ EĞİTİM ORDUSUNUN ÖNCÜLERİYİZ"

"Asla unutmayınız ki, biz milleti uyandırmak için çıktığımız yolun henüz başındayız. Bizler yeni eğitim ordusunun öncüleriyiz…"

"Tanrı sana ceza vermemişse kendini düzeltmeni beklemiştir."

"İşte böyle bir değişim, her ülkede, her kentte, her ilçede ve unutulmuş, terk edilmiş her köyde yaşanabilir."

"SİZ BUDALA VE SEFİL İNSANLARSINIZ"

"Ev sahibi beni sakince dinliyor, yalnız arada bir ellerimi ve başımı okşuyordu. Hikâyem bittikten sonra papaz gülümseyerek sordu: Demek siz Tanrı’yla mücadele ediyorsunuz. Tanrı’yı kızdırmak için de kiliseleri soyuyor ve iyi insanları öldürüyordunuz. Siz çok budala ve sefil bir adamsınız."





"SEN YİNE DE ÖYLE OLMAYA ÇALIŞ"

"Yavrum sen Tanrı’yı kendin gibi sanarak onunla uğraşmaya kalkmışsın. Tanrı senin gibi canilere benzemez ki sana karşılık versin. Eğer Tanrı senin cezanı vermemişse, kendini düzeltmeni beklemiştir. Önce o Küçük Johan nasıl iyi ve masum bir çocuktuysa, sen yine öyle olmaya çalış."

CEHALETLE MÜCADELE

"Cehaletle mücadele ederken tüm zorluklara göğüs germek zorundayız. İlk zamanlar belki bizi anlamayacaklardır. Fedakârlıklar yapmalıyız. Belki içimizden kurbanlar vereceğiz. Bu zorunludur, kaçınılması imkânsızdır. Ben sizleri fedakârlığa davet ediyorum. Yalnızca kendini feda etmeye hazır olanları çağırıyorum. Affedersiniz, açıkça söylemek istiyorum! Her meslekte olduğu gibi öğretmenler arasında da mesleklerine yabancı kimseler vardır. Bunlar meslekte çırak bile değildirler. Bunlar öğretmenlik görevini hor gören mesai düşkünleridirler. Böylelerine dostça öneride bulunuyorum. Mesleklerini terk etsinler. Kendilerine daha başka iş arasınlar!.. Gitsinler, tüccar olsunlar… Resmi kurumlarda memur olsunlar."





DEĞİŞEN İNSAN NESLİ

"Gün geçtikçe insan nesilleri değişiyor, yenileniyor. Her nesil, kendisiyle birlikte yeni kavramlar, arzu ve istekler getiriyor. Yeni nesillere artık eskimiş, gerçekten zamanı geçmiş yönetim tarzları zorla uygulanamaz. Yeni nesillere, daha yeni, daha akla uygun, daha adaletli, daha sağlam temellere dayanan yönetim tarzlarının uygulanması gereklidir. Aklı başında yöneticilere sahip ülkelerde, artık bu işler böyle yapılmıyor. Bu memleketlerde sarsıntılara ve yıkıntılara meydan vermeden, halkın yönetimi için daha çok bilgi ve düşünce isteyen, daha adaletli yollara başvuruluyor."



