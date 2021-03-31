Guardian yılın kitabı Türkçede: Angela Chadwick'ten XX

Guardian'ın yılın kitabı seçtiği, yayınlandığı günden itibaren büyük tartışmaları ateşleyen XX, April Yayıncılık etiketiyle Türkçede

Yazar Angela Chadwick, edebiyat çevrelerince son yılların en heyecan verici isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

Erkek kromozomları olmadan doğacak bir çocuk için ne kadar ileri giderdiniz? Tüm dünyayı karşınıza almak pahasına tarihi değiştirecek bir klinik çalışmaya dahil olur muydunuz?

BÜYÜLEYİCİ BİR ROMAN

Peki aşk, tüm gerçekliği yener mi? XX, biyolojiye ve cinsiyete dair dayatmalara meydan okuyan büyüleyici bir roman. Öyküsünü olası gelecekten alıyor, günümüz tartışmalarına edebiyatla katkıda bulunuyor.

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Sayfa: 360

MODERN ZAMAN KİTABI

Damızlık Kızın Öyküsü'nü hatırlatan XX, bir modern zaman romanı, son yıllarda yazılmış en önemli feminist distopyalardan.

Angela Chadwick

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com