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- Guardian yılın kitabı Türkçede: Angela Chadwick'ten XX
Guardian yılın kitabı Türkçede: Angela Chadwick'ten XX
Guardian'ın yılın kitabı seçtiği, yayınlandığı günden itibaren büyük tartışmaları ateşleyen XX, April Yayıncılık etiketiyle Türkçede
- Özel İçerik
- 31.03.2021 - 13:48
- Güncelleme : 05.04.2021 - 15:20
Yazar Angela Chadwick, edebiyat çevrelerince son yılların en heyecan verici isimlerinden biri olarak gösteriliyor.
Erkek kromozomları olmadan doğacak bir çocuk için ne kadar ileri giderdiniz? Tüm dünyayı karşınıza almak pahasına tarihi değiştirecek bir klinik çalışmaya dahil olur muydunuz?
BÜYÜLEYİCİ BİR ROMAN
Peki aşk, tüm gerçekliği yener mi? XX, biyolojiye ve cinsiyete dair dayatmalara meydan okuyan büyüleyici bir roman. Öyküsünü olası gelecekten alıyor, günümüz tartışmalarına edebiyatla katkıda bulunuyor.
Sayfa: 360
MODERN ZAMAN KİTABI
Damızlık Kızın Öyküsü'nü hatırlatan XX, bir modern zaman romanı, son yıllarda yazılmış en önemli feminist distopyalardan.
Angela Chadwick
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com