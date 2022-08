Güçlü bir metafor: Boş Dolaplar

Ernaux, ilk kitabı Boş Dolaplar'da çocukluktan kopuşu, kürtajı, iki dünya arasında sıkışıp kalmışlığı anlatırken acımasızca dürüst.

Küçük bir kafe-bakkal işleten anne babanın etrafında şekillenen mutlu bir çocukluk, okul hayatı, yeni bir sosyal çevre, yabancılaşma, sınıf atlama arzusu, onaylanma ihtiyacı, öfke patlamaları, utanç, kürtaj...

Seneler'e uzanan oto-sosyobiyografi yazınının da habercisi olan Boş Dolaplar, iki ayrı dünya -eğitimsiz işçi sınıfı ve eğitimli burjuva sınıfı arasında sıkışıp kalmış, okul yaşamındaki başarılarıyla ailesinin temsil ettiği her şeye karşı kendini yeniden inşa etmeye çalışan genç bir kızın, Denise Lesur'ün hikâyesi.

Ernaux, ne olmak istediğinden ziyade ne olduğuyla cebelleşmek zorunda kalan, toplumsal yükseliş sancıları çeken otobiyografik karakteri Denise'in yaşamını anlatırken her zamanki gibi sakınmasız ve cesur.

Sayfa: 168

Kitap için ne dediler

"Ernaux'nun kitapları birer itiraf değil, bir tür kişisel epistemolojidir... Onları okumak, o anlaşılmaz, acı verici, zaruri 'oluş' sürecini anlama girişimidir."

The New Yorker



"Boş Dolaplar, 1950'li yıllarda Fransa'daki sınıf sisteminden ve bir kadının sınıf atlamak, geçmişini unutmak için verdiği mücadeleden daha fazlasıdır. Bu roman, kültürel anlamda haklarından mahrum bırakılmışların kendi sesleriyle konuşmasına, gerek konusu itibarıyla gerek edebî biçimiyle, unutulmaz bir katkı sunuyor."

The Bloomsbury Review