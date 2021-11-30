Euro
14.9067
3.03%
Dolar
13.1258
2.41%
Altın
754.08
2.6%
Borsa
1.816
0.42%
Bitcoin
746.971
1.66%
BTXN Coin
51.24
-5.56%
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C

    Güldürü ögeleri ile bezeli, bir toplumsal eleştiri kitabı: Düş Uykusu

    Güldürü ögeleri ile bezeli, bir toplumsal eleştiri niteliğindeki ve toplumun hemen hemen her kesiminden insanın hayatına dokunan kalemiyle Oya Denizyaran imzalı romanı...
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2021 - 14:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Güldürü ögeleri ile bezeli, bir toplumsal eleştiri kitabı: Düş Uykusu

    Düş Uykusu ile yayın dünyasına merhaba diyen Oya Denizyaran, iç sesini kaybettiğine inanan İrfan karakterinin yaşadığı psikolojik problemleri, sistit hastası olan annesi Naciye’nin komik hallerini, Naciye’nin ahretliği Alzheimer hastası arkadaşı Remziye’yi, üfürükçü hocayı, 32 yaşındaki evlenme ümidini yitirmiş İsmihan’ı ve diğer yan karakterlerin tuhaf hallerini anlatırken hem güldürüyor hem de düşündürüyor.

    Oya Denizyaran oluşturduğu karakterleri ile okuyucuyu toplumsal yapı, gelenek ve görenekler, batıl inançlar, namus kavramı gibi meseleler üzerinden iyilik, doğruluk, dürüstlük gibi unsurları sorgulamaya davet ediyor.

    Güldürü ögeleri ile bezeli, bir toplumsal eleştiri kitabı: Düş Uykusu #1

    OKURLARI SÜRÜKLEYEN ROMAN

    Başarılı anlatımı, sürükleyici ögeler barındıran kurgusu ve toplumsal kurallara farklı bir perspektif açarak ilerlemesi ile trajikomik bir kimliğe sahip olan roman, güncel Türk Edebiyatı’na önemi yadsınamaz bir katkı sağlıyor.

    Güldürü ögeleri ile bezeli, bir toplumsal eleştiri kitabı: Düş Uykusu #2

    GÜLDÜRÜRKEN AĞLATAN KİTAP

    Güldürürken ağlatan bir hikayeyle ilerleyen dönemde okuyucunun çok sevdiği bir roman olacak olan Düş Uykusu, tam bir karnaval...

    Kitap sayfası için iletişim:

    Kitap@ensonhaber.com.tr

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir