Güldürü ögeleri ile bezeli, bir toplumsal eleştiri kitabı: Düş Uykusu

Güldürü ögeleri ile bezeli, bir toplumsal eleştiri kitabı: Düş Uykusu

Güldürü ögeleri ile bezeli, bir toplumsal eleştiri niteliğindeki ve toplumun hemen hemen her kesiminden insanın hayatına dokunan kalemiyle Oya Denizyaran imzalı romanı...

Düş Uykusu ile yayın dünyasına merhaba diyen Oya Denizyaran, iç sesini kaybettiğine inanan İrfan karakterinin yaşadığı psikolojik problemleri, sistit hastası olan annesi Naciye’nin komik hallerini, Naciye’nin ahretliği Alzheimer hastası arkadaşı Remziye’yi, üfürükçü hocayı, 32 yaşındaki evlenme ümidini yitirmiş İsmihan’ı ve diğer yan karakterlerin tuhaf hallerini anlatırken hem güldürüyor hem de düşündürüyor.

Oya Denizyaran oluşturduğu karakterleri ile okuyucuyu toplumsal yapı, gelenek ve görenekler, batıl inançlar, namus kavramı gibi meseleler üzerinden iyilik, doğruluk, dürüstlük gibi unsurları sorgulamaya davet ediyor.





OKURLARI SÜRÜKLEYEN ROMAN

Başarılı anlatımı, sürükleyici ögeler barındıran kurgusu ve toplumsal kurallara farklı bir perspektif açarak ilerlemesi ile trajikomik bir kimliğe sahip olan roman, güncel Türk Edebiyatı’na önemi yadsınamaz bir katkı sağlıyor.





GÜLDÜRÜRKEN AĞLATAN KİTAP

Güldürürken ağlatan bir hikayeyle ilerleyen dönemde okuyucunun çok sevdiği bir roman olacak olan Düş Uykusu, tam bir karnaval...

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