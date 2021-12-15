Gulliver’in Seyahatleri’nin yazarı Jonathan Swift'ın nasihatleri

Gulliver'in Seyahatleri’nin yazarı Jonathan Swift, 32 yaşındayken yaşlı Swift için nasihatler ve kurallar içeren bir liste kaleme almıştı.

İrlandalı yazar Jonathan Swift’in en bilinen eseri Gulliver’in Seyahatleri, hem insan doğası hakkında bir taşlama hem seyahat romanları parodisi.

Yeryüzündeki her zeki insanın okuması gereken sekiz kitaptan biri sayılan roman, ilk olarak 1726’da yayınlanmıştı.

Swift’in 1745’teki ölümünden sonra ortaya çıkan belgelerin arasında, yazarın 32 yaşındayken yazdığı bir liste bulunuyor ve yaşlı Jonathan Swift için nasihatler ile kurallar içeriyordu.

İşte yazarın kaleme aldığı o notlar...

"GENÇ BİR KADINLA EVLENMEYECEĞİM"

"Yaşlandığımda genç bir kadınla evlenmeyeceğim. Gerçekten istemedikleri müddetçe gençlerle vakit geçirmeyeceğim.

Asabi, suratsız ya da şüpheci olmayacağım. Çağın gidişatını, düşünce yapısını, modasını, insanlarını, savaşını, vs. hor görmeyeceğim. Çocuklara düşkün olmayacağım ve yanıma gelmelerini engelleyeceğim."

"AÇGÖZLÜ OLMAYACAĞIM"

"Aynı insanlara tekrar tekrar aynı hikâyeleri anlatmayacağım. Açgözlü olmayacağım. Edebimi bozmayacağım, pislenmemek için kişisel temizliğimden ödün vermeyeceğim. Genç insanların fazla üstüne gitmeyeceğim, gençlikten kaynaklanan budalalıklarını ve zayıflıklarını hoş göreceğim."

Sayfa: 360

"BAŞKALARININ ETKİSİ ALTINDA KALMAYACAĞIM"

"Üçkâğıtçı, boşboğaz hizmetçilerin ya da başkalarının sözlerine kulak asmayacağım, etkileri altında kalmayacağım. İsteyenler dışında kimseye gereksiz nasihat vermeyeceğim, başlarını ağrıtmayacağım.

Bu kararlar arasında bozduklarım ya da uymadıklarım olursa beni uyaracak iyi dostlar edineceğim; sonra hatalarımı gerektiği gibi düzelteceğim.

Fazla konuşmayacağım, kendim hakkımda hiç konuşmayacağım. Gençliğimdeki güzelliğimle, gücümle, hanımların ilgisini çekme becerimle, vs. övünmeyeceğim."

Jonathan Swift

"MİRASIMA GÖZ KOYANLARI SEVMEYECEĞİM"

"Dalkavukluklara kulak asmayacağım, genç bir kadının beni sevebileceğini varsaymayacağım, 'et eos qui hereditatem captant, odisse ac vitare' (mirasıma konmak isteyenlerden nefret edecek ve kaçacağım) Olumlu ya da dik kafalı olmayacağım. Bu kuralların hepsine uymayı kafaya koymayacağım; yoksa korkarım hiçbirine uymayacağım."

EVLİLİK YAPMADI

Swift gerçekten de genç bir kadınla evlenmedi. Hatta hiç kimseyle evlenmedi. Ama kendinden 14 yaş küçük Esther Johnson ve 20 yaş küçük Esther Vanhomright’le ilişkisi akademisyenler arasında hâlâ tartışma konusudur.