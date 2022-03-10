Gülten Akın'ın şiiri konuşulacak

Mart ayı etkinliklerinde bu hafta 10 Mart Perşembe günü Gülten Akın şiiri konuşulacak.

İncelikler Tarihi Gülten Akın Şiiri, 21 yazarlı bir Gülten Akın kitabı. Asuman Susam ve Duygu Kankaytsın’ın üç bölümde topladığı yazılarda Gülten Akın’ın şiiri tüm yönleriyle ele alınıyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat'da bu hafta Türk edebiyatının usta şairi Gülten Akın var.

Kitap; şairin edebiyat tarihindeki yerini yeniden düşündürmeyi, ardından gelenlere açtığı yolları göstermeyi, yeni kuşaklardan okurlarla şairi buluşturmayı hedefliyor. Türkiye’de kadın ve şair oluşun bir anlamda minör/öteki tarihi olarak da okunabilecek Gülten Akın şiirlerine dair yapılan bu edebiyat arkeolojisi, kadının bireysel-toplumsal duruşunu gösterme ve özellikle şair oluş ve kadın oluş imgelerinin katmanlarını birlikte açma amacını da taşıyor.

FARKLI YÖNLERİYLE GÜLTEN AKIN

Kitapta yazıları yer alan akademisyen Olcay Akyıldız ve şair Haydar Ergülen’in konuşmacı olarak katılacağı bu söyleşide, “İncelikler Tarihi” kitabı okurlara tanıtılırken Gülten Akın’ın şiiri farklı boyutlarıyla ele alınacak