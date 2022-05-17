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    Gülten Dayıoğlu Roman Ödülü sahibini buldu

    Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı’nın 2021 Yılı İlk Gençlik Romanı Ödülü “Burnumun Renkleri ve Umami” adlı kitabı ile Esra Yazdıç Demir’in oldu.
    • 17.05.2022 - 09:08
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    Gülten Dayıoğlu Roman Ödülü sahibini buldu

    Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı tarafından düzenlenen ve Prof. Dr. Sedat Sever, Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün, Doç. Dr. Tuğba Çelik Korat, Ayla Çınaroğlu ve Ömür Kurt’un oluşturduğu seçici kurul tarafından Esra Yazdıç Demir 2021 Gülten Dayıoğlu Roman Ödülü’ne layık görüldü.

    Yarınlara sahip çıkmak

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Gülten Dayıoğlu, öğretmen ve yazar olarak "yarınlara borcum var" diyerek 2007 yılında Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı’nı kurduklarını belirterek "Umuyorum bu ödül ile genç yazarlarımız bizden sonra da yarınlara sahip çıkacak" dedi.

    Gülten Dayıoğlu Roman Ödülü sahibini buldu #1

    Yazara tebrik

    DHA'da yer alan habare göre; vakfın, ödülleri verirken nitelikli çocuk ve gençlik edebiyatı eserlerinin yaygınlaştırılmasını, Türkçeyi doğru kullanan yazarların yetişmesine katkı sağlamayı amaçlandığına da değinen Dayıoğlu, bu yıl ödüle layık görülen Esra Yazdıç Demir’i kutladı.


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