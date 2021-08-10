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- Gülten Dayıoğlu'nun Fadiş kitabı 50 yaşında
Gülten Dayıoğlu'nun Fadiş kitabı 50 yaşında
- DHA
- 10.08.2021 - 12:03
- Güncelleme : 10.08.2021 - 12:11
Gülten Dayıoğlu'nun kendi yaşam öyküsünden esinlenerek kaleme aldığı, küçük bir kızın sevgi ve duygu yüklü öyküsünü anlatan romanı Fadiş, 1971 yılından bu yana üç kuşağın en yakın arkadaşı oldu.
Tüm Türkiye'nin kalbinde yer eden Fadiş, bu 50 yıl süresince sayısız hayata dokundu. Yediden yetmişe herkesin kendinden bir şeyler bulduğu Fad, yaşamın zorlukları karşısında gösterdiği dirençle okurlara örnek de oldu.
Sayfa: 160
100 ÖZEL BASKI
Fadiş'in okuyucuyu kimi zaman hüzünlendiren kimi zamansa umutlandıran yaşam serüveni, 50. yılında çıkartılan özel baskısıyla okurlarının karşısına çıkıyor. İlk baskısı göz önünde bulundurularak hazırlanan 'Fadiş 100. Özel Baskı', Gülten Dayıoğlu'nun ıslak imzasını da taşıyor.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com