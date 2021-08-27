Güncelliğini hep koruyan yazar Jane Austen'ın Aşk ve Gurur romanı

İngiliz ve dünya edebiyatının tartışmasız en ünlü yazarlarından olan Jane Austen, hem yaşadığı çağda hem de günümüzde hala günceliğini koruyor. Yazarın en önemli romanı ise Aşk ve Gurur'dur...

Eserleri yüzyıllardır okunan, neredeyse yüzlerce kez sinema ya da televizyona uyarlanan (tam sayı şimdilik yetmiş üç), başka başka edebiyat eserlerine ilham veren yazar 41 yaşında Addison hastalığından ölmüştü.

Çocukluğunda yazmaya başlayan ve hastalığı ağırlaşana kadar yazmayı sürdüren Austen ardında altı roman, birçok gençlik eseri, iki de yarım kalmış roman bıraktı.

Kuşkusuz Austen’ın en meşhur eseri, Aşk ve Gurur. Hatta Aşk ve Gurur’un enlerin kitabı olduğu söylenebilir: Edebiyat tarihinin en seçkin bekârı, Bay Darcy ile en keskin dilli kadınlarından biri, Elizabeth Bennet’ın ilişkisini Austen’un o hicivli üslubuyla anlatan roman en tanıdık açılış cümlelerinden birine sahip:

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"HERKESÇE BENİMSENEN GERÇEK"

"Parası pulu olan her bekâr erkeğin kendine bir yaşam arkadaşı seçmesinin kaçınılmaz olduğu, herkesçe benimsenen bir gerçektir"

"Yayınlandığı günden bu yana hiçbir zaman raflardan inmeyen ve dünya çapında 20 milyondan fazla satan roman 204 yıl önce ilk basıldığında Jane Austen telif olarak tek seferlik bir ödeme almıştı. Austen, yakın arkadaşı Martha Lloyd’a yazdığı mektubunda kitabın haklarının satış sürecini anlatıyor:

"AŞK VE GURUR SATILDI"

"Aşk ve Gurur satıldı. Egerton 110 pound verdi. Ben 150 pound olmasını yeğlerdim ama ikimiz aynı anda tatmin olamayacağız ve bu kadar yüksek bir meblağı riske etmek istememesine şaşırmıyorum. Kitabın satılmış olmasının Henry’yi birçok sıkıntıdan kurtaracağını umuyorum, o yüzden sevinçliyim. Para 12 ay sonra ödenecek"

110 POUN ÖDEME

Austen’ın aldığı 110 pound'luk ödeme, günümüzün parasıyla yaklaşık 7.000 dolar ediyor.

Aşk ve Gurur romanın ilk baskısı

Ergül Tosun

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