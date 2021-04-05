Gündelik hayatın sıradanlığına absürd bir başkaldırı: Mutlu Kemikler

Kaan Burak Şen'in kaleminden gündelik hayatın sıradanlığına absürd bir başkaldırı, Küsurat Yayınları'nın mizah arşivine bir yeni bir soluk: Mutlu Kemikler okurlarıyla buluştu.

İstanbul'da doğan, belgesel, reklam ve kısa film çalışmalarında bulunan Kaan Burak Şen, Oh Kaos ve Hayatındaki Tüm Kışları Unutan Adam'ın ardından üçüncü kitabı Mutlu Kemikler ile okurlarını absürd mizahın dehlizlerinde derin kulaçlar atmaya davet ediyor.

Büyük bir bezginlikle kazıdın kendini yataktan ve onu, cinayet mahallini terk eder gibi bırakıp çıktın evden. Mesaine başlamak üzere pek de huzurlu olmayan bir yolculuğa çıktın. "Az bir nefes alayım, ferahlayayım," derken taksitlere girdin, Zeytinburnu'nda 2+1 ev alma fikri nasıl da iyi geldi…

HAYATA BAĞLAMAK

Yetmedi kuyruklarda boy gösterdin, bir yerden bir yere ulaşmak için gereksiz mesafeler kat ettin, yokuşlar aştın; işyerinde deliler gibi çalışırken mesainin bitimine az bir vakit kaldığını bilmek hayata bağladı seni.

Emeklilikte yaşa takılacağın günlerin gelmesini diledin bir an evvel, bugünleri hızlandırılmış bir şekilde geçmek hiç de fena olmazdı.

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MUTSUZLUKTAN ÖLMEMEK

Şu pek de sevimli olmayan dünyaya son selamını çakmadan önce mutlu etmek istedin naif kalbini. Mutsuzluktan da ölmedin ama. Mutlu Kemikler sevgiye, yolculuklara, intiharlara, aşka ve mutluluğa dair düşüncelerinizi tersyüz etmeye geliyor.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com