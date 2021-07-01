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- Gündüz Vassaf'ın yeni kitabı: Mehmet’in Babası Nâzım
Gündüz Vassaf'ın yeni kitabı: Mehmet’in Babası Nâzım
- Haber Merkezi
- 01.07.2021 - 17:16
- Güncelleme : 01.07.2021 - 17:20
Nâzım Hikmet’i memleket, hasret, en çok da eşitlik, özgürlük ve ille de umut dolu şiirleriyle hepimiz tanırız. Peki, Nâzım baba olarak kimdir?
Gündüz Vassaf, yeni kitabı Mehmet’in Babası Nâzım’da bu sorunun peşinden giderek eşsiz bir okuma deneyimi sunuyor.
Nâzım’ın çocukluğundan başlayarak çıktığımız bu yolculukta hem Nâzım’ın hem de Vassaf’ın dizeleriyle Mehmet’in hikâyesine ilk kez tanık olacağız.
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Sayfa: 96
MEHMET'İN BABASI NAZIM
Mehmet’in Babası Nâzım, bir ilk kitap. Hem Nâzım Hikmet’in hayatını her yaştan kişinin okuyabileceği hem de oğlu Mehmet’le aynı sayfalarda buluştuğu bir ilk kitap.
Gündüz Vassaf’ın şiirsel dili ve M.K. Perker’in çizimlerinin buluştuğu bu kitapla sizleri, baba Nâzım ve oğul Memo’nun çocukluklarıyla tanışıp anne Münevver’i de yanımıza alıp her yaştan okuyucuyu birleştirecek ortak bir okumaya davet ediyoruz.
BİR İLK HİKAYE
Bu kitaptaki şiirler ve çizimlerle Nâzım’ın hayatına bir yolculuğa çıkacak, oğlu ressam Mehmet’in hikâyesini ilk kez okuyacak, Mehmet’in babası Nâzım’la tanışacaksınız.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com