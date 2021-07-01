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    Gündüz Vassaf'ın yeni kitabı: Mehmet’in Babası Nâzım

    Psikolog-yazar Gündüz Vassaf’ın yazdığı, M.K. Perker’in çizimleriyle eşlik ettiği Mehmet’in Babası Nâzım, Karakarga Yayınları’ndan çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2021 - 17:16
    • Güncelleme : 01.07.2021 - 17:20
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    Gündüz Vassaf'ın yeni kitabı: Mehmet’in Babası Nâzım

    Nâzım Hikmet’i memleket, hasret, en çok da eşitlik, özgürlük ve ille de umut dolu şiirleriyle hepimiz tanırız. Peki, Nâzım baba olarak kimdir?

    Gündüz Vassaf, yeni kitabı Mehmet’in Babası Nâzım’da bu sorunun peşinden giderek eşsiz bir okuma deneyimi sunuyor.

    Nâzım’ın çocukluğundan başlayarak çıktığımız bu yolculukta hem Nâzım’ın hem de Vassaf’ın dizeleriyle Mehmet’in hikâyesine ilk kez tanık olacağız.

    Gündüz Vassaf ın yeni kitabı: Mehmet’in Babası Nâzım #1

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    Sayfa: 96

    MEHMET'İN BABASI NAZIM

    Mehmet’in Babası Nâzım, bir ilk kitap. Hem Nâzım Hikmet’in hayatını her yaştan kişinin okuyabileceği hem de oğlu Mehmet’le aynı sayfalarda buluştuğu bir ilk kitap.

    Gündüz Vassaf’ın şiirsel dili ve M.K. Perker’in çizimlerinin buluştuğu bu kitapla sizleri, baba Nâzım ve oğul Memo’nun çocukluklarıyla tanışıp anne Münevver’i de yanımıza alıp her yaştan okuyucuyu birleştirecek ortak bir okumaya davet ediyoruz.

    Gündüz Vassaf ın yeni kitabı: Mehmet’in Babası Nâzım #2

    BİR İLK HİKAYE

    Bu kitaptaki şiirler ve çizimlerle Nâzım’ın hayatına bir yolculuğa çıkacak, oğlu ressam Mehmet’in hikâyesini ilk kez okuyacak, Mehmet’in babası Nâzım’la tanışacaksınız.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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