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- Güngören Çocuk Kitap Fuarı kapılarını açtı
Güngören Çocuk Kitap Fuarı kapılarını açtı
Çeşit çeşit çocuk kitaplarının yer aldığı fuarda, ilçede eğitim gören 12 bin öğrencinin ziyarete getirilmesi amaçlanıyor.
- 20.04.2022 - 14:04
- Güncelleme : 20.04.2022 - 14:11
İstanbul Güngören 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda, çocuklara özel kitap fuarı açıldı. 15-30 Nisan’da devam edecek olan fuar tüm kitapseverlere açık olacak.
50 yazar ve 70 yayınevinin katıldığı fuarda, 12 bin öğrenciye kitap alabilmeleri için en az 1 kitap alışverişinde kullanabilecekleri 20 liralık hediye çekleri verilecek.
Yazar ve çocuk buluşması
İHA'da yer alan habere göre; birçok çocuk yazarı ve şairin de katılacağı fuarda; imza günleri, söyleşi, masal ve resim atölyesi çalışmaları, ek olarak halka yönelik konferanslar da düzenlenecek.