Petrol
108.73
1.38%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
617.876
2.74%
BTXN Coin
29.92
-3.73%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Güngören Çocuk Kitap Fuarı kapılarını açtı

    Çeşit çeşit çocuk kitaplarının yer aldığı fuarda, ilçede eğitim gören 12 bin öğrencinin ziyarete getirilmesi amaçlanıyor.
    • 20.04.2022 - 14:04
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 14:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Güngören Çocuk Kitap Fuarı kapılarını açtı

    İstanbul Güngören 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda, çocuklara özel kitap fuarı açıldı. 15-30 Nisan’da devam edecek olan fuar tüm kitapseverlere açık olacak.

    50 yazar ve 70 yayınevinin katıldığı fuarda, 12 bin öğrenciye kitap alabilmeleri için en az 1 kitap alışverişinde kullanabilecekleri 20 liralık hediye çekleri verilecek.

    Güngören Çocuk Kitap Fuarı kapılarını açtı #1

    Yazar ve çocuk buluşması

    İHA'da yer alan habere göre; birçok çocuk yazarı ve şairin de katılacağı fuarda; imza günleri, söyleşi, masal ve resim atölyesi çalışmaları, ek olarak halka yönelik konferanslar da düzenlenecek.


    İlginizi Çekebilir

    Darwin Nunez dünya yıldızlarını geride bıraktı
    Transfer dosyası

    Darwin Nunez dünya yıldızlarını geride bıraktı

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!
    Tesla

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!

    Bursa'da okuldan eşya çalan hırsız, satarken yakalanıp tutuklandı
    3. Sayfa

    Bursa'da okuldan eşya çalan hırsız, satarken yakalanıp tutuklandı

    Görüş Bildir