Güngören Çocuk Kitap Fuarı kapılarını açtı

Çeşit çeşit çocuk kitaplarının yer aldığı fuarda, ilçede eğitim gören 12 bin öğrencinin ziyarete getirilmesi amaçlanıyor.

İstanbul Güngören 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda, çocuklara özel kitap fuarı açıldı. 15-30 Nisan’da devam edecek olan fuar tüm kitapseverlere açık olacak.

50 yazar ve 70 yayınevinin katıldığı fuarda, 12 bin öğrenciye kitap alabilmeleri için en az 1 kitap alışverişinde kullanabilecekleri 20 liralık hediye çekleri verilecek.

Yazar ve çocuk buluşması

İHA'da yer alan habere göre; birçok çocuk yazarı ve şairin de katılacağı fuarda; imza günleri, söyleşi, masal ve resim atölyesi çalışmaları, ek olarak halka yönelik konferanslar da düzenlenecek.