Günün stresinden uzaklaşmak için öneri kitap: İkindiyle Gelen Sağlık

Günün stresinden uzaklaşmak, daha enerjik bir bedene sahip olmak, kaliteli uykuya hazırlanmak için kolay uygulanabilir öneriler kitabı...

Dantel perde pencereden gelen yaz esintisinde hafifçe salınırken, öğleden sonranın rehaveti geçmeye başlar. Mutfaktan gelen pekmezli, tereyağlı, süt kaymaklı, armutlu tartın kokusu, ıhlamurlu, karanfilli çayın kokusuyla karışır. Kavak ağacına toplaşmış serçeler coşar.

İşte bu kitabın yazılma amacı tam da budur. O güzelim ikindi vaktine özel öneri, bitki çayı, yemek tarifleri ve aromatik yağlarla vücudun ‘normal’ ritmine yardımcı olmak, onu desteklemektir. Çünkü bu sağlandığında sizi başka güzellikler bekler.

Odada bir lavanta, gül kokusu… Çaylar kırmızı karanfilli porselen fincanlara konurken, bir dostla, ahbapla evin en sakin, loş yerine çekilirsiniz. Bir gün daha geride kalıp akşama hazırlanırken, kaygı, öfke bizden uzakta, bir huzur, bir sükûn parçasıdır ikindi…

TADINA DOYULMAZ ROMANTİKLİK

İkindi, bu tadına doyulmaz romantikliğinin yanında sağlığımız açısından da büyük önem arz eder. Çünkü bedenimizin mükemmel bir ritmi vardır ve her saatin beden için anlamı ayrıdır.

Bedenimizin gün içindeki 24 saatlik ritminde, özellikle kronik hastalıklar açısından kritik öneme sahip hormonlar dalgalanmalar gösterir. Bu hormonlardan biri de stres hormonu olan kortizoldür.





Sayfa: 160

KRONİK STRES

Özellikle kronik stres durumunda böbreküstü bezinden kontrolsüz ve yüksek miktarda kortizol salınır.

Ve ne yazık ki kortizol kanımızda uzun süre yüksek miktarlarda kaldığında artık bizi tehdit etmeye başlar. Kan basıncımızı yükseltir, kilo almamıza neden olur, mide ve bağırsak şikâyetlerine yol açar, cildimizin yapısını bozar, bizleri şeker hastası yapar.





SAĞLIK KİTABI

Kronik iltihap sürecini tetikleyerek bedenimizdeki hemen her sistemi bozar, bağışıklık sistemimizi zayıflatır…

Kortizol kanımızda sabah saatlerinde en yüksek seviyelerdedir. Ve normal olarak ikindide stres hormonumuz sabah saatlerine göre azalır ve gece saatlerinde en düşük seviyelerine ulaşır.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com