Gustav Meyrink'in Yeşil Surat romanı

Boğucu, Kafkaesk bir gizem ve belirsizlik atmosferiyle öne çıkan roman, soluk soluğa bir okuma sunuyor.

Gustav Meyrink, doğaüstü unsurlara yer veren Avrupalı yazarlar arasında benzerlerinden sıyrılıp çağa damga vuran, ele aldığı okült konuları modern zamanların meselesi hâline getirmekte usta bir isim.

Ünlü ilk romanı Golem’den sonra 1916’da yayınlanan ikinci romanı Yeşil Surat, hem yazıldığı Birinci Dünya Savaşı yıllarının panoramasını çiziyor hem de gündelik hayatın içine sızan mistik ve büyülü olayların ne kadar korkunç yerlere varabileceğini gösteren, dinsel sembollerle yüklü, düşsel bir hikaye anlatıyor.

Bilmeceler dükkanı

Amsterdam’ın kalabalığından kaçmak için esrarengiz bir bilmeceler dükkânına giren Fortunat Hauberrisser, bir an için derin bir uykuya dalar fakat uyanmasıyla birlikte tüm hayatı değişir. Bu dükkânda karşılaştığı tekinsiz bir adam, onun hem düşlerine hem de gerçekliğine musallat olur.