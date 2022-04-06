Petrol
107.07
0.40%
Euro
16.06
0.01%
Dolar
14.73
0.13%
Altın
908.96
-0.22%
Borsa
2336
0.41%
Bitcoin
672.442
-2.23%
BTXN Coin
31.59
-6.48%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Güneşli 6 C

    Gustave Flaubert'ın Üç Hikaye kitabı

    Romanlarıyla dünya edebiyatına yön veren Flaubert, Üç Hikâye’yle öykücülükteki başarısını da gözler önüne seriyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 09:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gustave Flaubert'ın Üç Hikaye kitabı

    Flaubert, “Basit Bir Yürek”te yalnızlığının kederiyle kendini inançlarına adayan Félicité’nin Lulu’yla kurduğu özel ilişkiyi anlatıyor. Konuksever Aziz Julien Efsanesi”nde bütün hayatını kaderinden kaçmaya adayan Julien’in hikâyesini yeniden yazıyor.

    Herodiasta ise kutsal kitaplardaki Vaftizci Yahya’nın hikâyesini yorumluyor. Farklı zamanlar, farklı coğrafyalar, farklı toplumlardan anlattığı öyküler yalnızlık, aşk, hırs, inanç gibi hiç değişmeyen temalar etrafında şekilleniyor.

    BİR BAŞYAPIT

    Flaubert’in tamamlayabildiği son kitabı olan Üç Hikâye yazarın daha önceki büyük eserlerinden izler taşıyor ve o eserlerin kazandırdığı tecrübeyle bir başyapıta dönüşüyor.

    Gustave Flaubert ın Üç Hikaye kitabı #1

    Sayfa: 164

    "İLHAM VERİCİ"

    "Flaubert’in önceki eserlerine hâkim olan mutlak karamsarlığın aksine, Üç Hikâye’de okuyucunun karşısına çıkan umut kırıntıları kuşkusuz çok daha ilham vericidir."
    MICHEL TOURNIER

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


    İlginizi Çekebilir

    Gustave Flaubert'ın Üç Hikaye kitabı
    Kitap

    Gustave Flaubert'ın Üç Hikaye kitabı

    Mardin’de, susuzluğu gideren meyan kökü şerbetine talep arttı
    Sağlık

    Mardin’de, susuzluğu gideren meyan kökü şerbetine talep arttı

    Göztepeli Cherif Ndiaye'ye Çin'den teklif
    Transfer dosyası

    Göztepeli Cherif Ndiaye'ye Çin'den teklif

    Görüş Bildir