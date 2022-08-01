Gustave Le Bon'un Kitlelerin Psikolojisi kitabı

Kitleyi, hayatı, çağı, liderliği kısacası insanı düşünmek açısından Kitlelerin Psikolojisi, ufuk açıcı rehber bir kitap.

Bir yanda kitle bir yanda psikoloji. Bu iki kelimenin çağrışımı ne kadar da canlıdır ve yan yana geldiklerinde kendiliğinden bir sinerji oluşur. Gustave Le Bon, etkileyici ve çığır açıcı çalışması Kitlelerin Psikolojisi’ni yazarak çağı yeni bir okumaya tabi tuttu. Kitleden söz açmak yönetimden ve liderlikten dem vurmaktır.

Gustave Le Bon, liderin özelliklerine bilhassa yer vermiş ve liderlik kavramının önemi üzerinde durmuştur. Kitleler, çokça içgüdüleriyle hareket ederler ve kontrol edilmediğinde şiddete meylederler. Her tür manipülasyona açıktır bu durum. Birey olmak ise kitle içinde bambaşka zorlukları göğüslemek anlamına gelir.

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Kitlelerin ruhu

Kitlenin de bir ruhu vardır sonuçta. Pek çok bileşenli etkiler sonunda oluşur bu ruh. “Çevrenin ve kalıtımın bir halkın tüm bireylerine yüklediği ortak özellikler bu halkın ruhunu oluşturur. Kitleyi, hayatı, çağı, liderliği kısacası insanı düşünmek açısından Kitlelerin Psikolojisi, ufuk açıcı rehber bir kitap.