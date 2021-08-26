Güven Karataş'ın ilk şiir kitabı: Zaman Mevsimi

Öğretmen ve şair Güven Karataş'ın ilk şiir kitabı olan Zaman Mevsimi, kitapseverlerle buluştu.

Yazdığı şiirlerle pek çok kesimin beğenisini kazanan Güven Karataş, yıllardır yazdığı şiirlerini Zaman Mevsimi adlı kitapta topladı.

Geçtiğimiz haftalarda piyasaya çıkan Zaman Mevsimi, Karataş'ın incelikli ve kuyumcu titizliğiyle yazdığı satırların bütünüdür.

Aynı zamanda öğretmenlik de yapan Karataş, Anadolu'nun farklı bölgelerinde görev yaptı. Burada karşılaştığı insan hikayelerini şiirleştiren Karataş, şiirlerinde derin gözlem yeteneğini de ihmal etmemiş.

ZAMAN MEVSİMİ

Zaman... Kimilerine göre ulvi bir anlam çağrıştırırken, kimilerine göre ise sadece akıp giden bir süre... Güven Karataş'ın şiirleri kadar kitabına verdiği isim de zannımca değerli. Nitekim sonbahara sayılı az bir süre kala, Zaman Mevsimi'ni okumanın tam da sırası değil mi?

Sayfa: 120

Ağları susuz kıyılarda yırtılmış

Mutsuzluktan sendeleyenlerin

Yürürken ceplerinde

Yaşayamadıkları ömrün

Sararmış, kırışmış

Mahcupluk listesi düşenlerin

Emeklerinin haneleri yerine

Hesap defterlerinde ıslak alınlarıyla bekleyenlerin

Her gün aynı kostüm provasında olup

Üzerlerinde ömürleri gibi

Yoksulluk olanların

Alın çizgilerinden kimsesizlik sızanların

Mahallesidir.

Umut denilen misinaya yürekleri takılmışların

Beyaz yakalı piranalara atılmışların

Ölü kusan toprakların

Sarı tabut olmuş maviliklerin

Mermer burunlu kuşların yuvasıdır

Aynı dili konuşamamışların

Ayrı dilde aynı sesle aynı gözyaşlarıyla

Ölmüşlerin mahallesidir.

Çileyi demleyip içenlerin

Kalbura dönmüş şehirlerde

Canları sızanların

Bir annenin evladına olan hasretinin

Çırpındıkça yüzü kandan duvara çarpan hasreti

Bir bedenden varsa kalmış bir parça etine

Hasret gözlerinin

Adıdır zaman mahallesi.

Belki turuncudur gökyüzü

Kar siyahtır

Papatyalar hiç olmadı

Nefes sineye saplanmış hançer

Alfabeler aşkın dili değil

Sevgi var mı, varsa yazılı kuralları nedir

Diyenlerin

Bir geminin paslanışı gibi

Sızım sızım ölenlerin mahallesidir

Zaman mahallesi.

Burası zaman mahallesi

Ömürlerin kimvurduya gittiği

Senelerin hangi suçtan, kaç ahtan

Geçmişte hüküm giydiği

Bilinmeyen

Karganın insanı gömmeyi öğrendiği

Ömürleri dizinde sallaya sallaya

İnsanoğlunu büyüten

Mahalledir

Zaman mahallesi.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com