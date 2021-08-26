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    Güven Karataş'ın ilk şiir kitabı: Zaman Mevsimi

    Öğretmen ve şair Güven Karataş'ın ilk şiir kitabı olan Zaman Mevsimi, kitapseverlerle buluştu.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2021 - 17:39
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 17:47
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    Güven Karataş'ın ilk şiir kitabı: Zaman Mevsimi

    Yazdığı şiirlerle pek çok kesimin beğenisini kazanan Güven Karataş, yıllardır yazdığı şiirlerini Zaman Mevsimi adlı kitapta topladı.

    Geçtiğimiz haftalarda piyasaya çıkan Zaman Mevsimi, Karataş'ın incelikli ve kuyumcu titizliğiyle yazdığı satırların bütünüdür.

    Aynı zamanda öğretmenlik de yapan Karataş, Anadolu'nun farklı bölgelerinde görev yaptı. Burada karşılaştığı insan hikayelerini şiirleştiren Karataş, şiirlerinde derin gözlem yeteneğini de ihmal etmemiş.

    Güven Karataş ın ilk şiir kitabı: Zaman Mevsimi #1

    ZAMAN MEVSİMİ

    Zaman... Kimilerine göre ulvi bir anlam çağrıştırırken, kimilerine göre ise sadece akıp giden bir süre... Güven Karataş'ın şiirleri kadar kitabına verdiği isim de zannımca değerli. Nitekim sonbahara sayılı az bir süre kala, Zaman Mevsimi'ni okumanın tam da sırası değil mi?

    Güven Karataş ın ilk şiir kitabı: Zaman Mevsimi #2

    Sayfa: 120

    Ağları susuz kıyılarda yırtılmış
    Mutsuzluktan sendeleyenlerin
    Yürürken ceplerinde
    Yaşayamadıkları ömrün
    Sararmış, kırışmış
    Mahcupluk listesi düşenlerin
    Emeklerinin haneleri yerine
    Hesap defterlerinde ıslak alınlarıyla bekleyenlerin
    Her gün aynı kostüm provasında olup
    Üzerlerinde ömürleri gibi
    Yoksulluk olanların
    Alın çizgilerinden kimsesizlik sızanların
    Mahallesidir.
    Umut denilen misinaya yürekleri takılmışların
    Beyaz yakalı piranalara atılmışların
    Ölü kusan toprakların
    Sarı tabut olmuş maviliklerin
    Mermer burunlu kuşların yuvasıdır
    Aynı dili konuşamamışların
    Ayrı dilde aynı sesle aynı gözyaşlarıyla
    Ölmüşlerin mahallesidir.
    Çileyi demleyip içenlerin
    Kalbura dönmüş şehirlerde
    Canları sızanların
    Bir annenin evladına olan hasretinin
    Çırpındıkça yüzü kandan duvara çarpan hasreti
    Bir bedenden varsa kalmış bir parça etine
    Hasret gözlerinin
    Adıdır zaman mahallesi.
    Belki turuncudur gökyüzü
    Kar siyahtır
    Papatyalar hiç olmadı
    Nefes sineye saplanmış hançer
    Alfabeler aşkın dili değil
    Sevgi var mı, varsa yazılı kuralları nedir
    Diyenlerin
    Bir geminin paslanışı gibi
    Sızım sızım ölenlerin mahallesidir
    Zaman mahallesi.
    Burası zaman mahallesi
    Ömürlerin kimvurduya gittiği
    Senelerin hangi suçtan, kaç ahtan
    Geçmişte hüküm giydiği
    Bilinmeyen
    Karganın insanı gömmeyi öğrendiği
    Ömürleri dizinde sallaya sallaya
    İnsanoğlunu büyüten
    Mahalledir
    Zaman mahallesi.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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