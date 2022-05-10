Güvenlik meselesine bütünlüklü bir bakış: Uluslararası İlişkilerde Güvenlik kitabı

Başar Baysal’ın derlediği otuz üç makaleden oluşan kitap, güvenlik kavramına ilişkin farklı kuramsal yaklaşımları ve konuları ele alarak okura geniş bir perspektiften aktarıyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Uluslararası İlişkilerde Güvenlik adlı kitabı okurla buluşturdu. Başar Baysal’ın derlediği otuz üç makaleden oluşan kitap, güvenlik kavramına farklı kuramsal yaklaşımları ve ilişkili konuları tek bir yayın içerisinde toplayarak okura geniş bir perspektiften aktarıyor.

Uluslararası ilişkilerde güvenlik kavramı, en yalın şekilde tehdidin yokluğu olarak tanımlanır. İlerleyen aşamalarda ise bu tanım; ne gibi tehditler olduğu, kimin ya da neyin güvenliğinin korunmaya değer olduğu, güvenliğin sağlanmasında meşru yöntem ve araçların neler olduğu ve güvenlik için nelerden vazgeçilebileceği gibi bileşenlerle genişletilir.

Faklı bakış açıları

Kitabın ilk kısmında realizmden postyapısalcılığa, oyun teorisinden uluslararası siyaset sosyolojisine kadar birçok farklı kuramsal güvenlik yaklaşımı okura sunuluyor. İkinci kısımda ise uluslararası ilişkiler literatüründe yer alan güç, savaş, göç, terörizm, çevre ve barış inşası gibi türlü güvenlik konuları, farklı bakış açılarından inceleniyor.

Kaynak özelliği

Uluslararası İlişkilerde Güvenlik, akademisyenler için bir başvuru kitabı, siyasetçi ve güvenlik profesyonelleri için güvenlik konusundaki bakış açılarını zenginleştirebilecekleri bir rehber, öğrenciler için güvenlik konularını farklı açılardan görerek farkındalıklarını artırabilecekleri bir kaynak ve konuyla ilgilenen tüm okurlar için bu meseleleri farklı perspektiflerden inceleyen farklı temaları görebilecekleri bir eser olma özelliği taşıyor.

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