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- Guy Endore'nın ünlü eseri: Paris’te Bir Kurtadam
Guy Endore'nın ünlü eseri: Paris’te Bir Kurtadam
- Haber Merkezi
- 12.08.2021 - 09:53
- Güncelleme : 12.08.2021 - 10:03
Doğaüstü vakalara ve Fransa tarihine merakıyla tanınan Amerikalı yazar Guy Endore, aynı zamanda komünist görüşleri nedeniyle kara listeye alınan başarılı Hollywood senaristlerindendi.
En ünlü eseri Paris’te Bir Kurtadam ise 1933’te yayınlandığında kısa sürede çok satan bir romana dönüştü ve hem akıcılığıyla hem de derinlikli tarihsel ve siyasi yorumuyla kurtadam edebiyatının mihenk taşı olarak kabul edildi.
BİR EL YAZMASI...
Akademik çalışmalarını Paris’te sürdüren bir adamın karşısına çöplerin arasında tuhaf bir el yazması çıkar. “Galliez Raporu” adlı bu evrak, 1871 yılında yargılanan Astsubay Bertrand lehine yapılmış olan savunmayı içerir.
Guy Endore
HÜZÜN VE SEFALET YÜKLÜ ÖYKÜ
Aymar Galliez’e ait bu raporda, Pitaval ve Pitamont ailelerinin arasındaki lanetli kan davasından başlayıp ,1871’deki Paris Komünü günlerine kadar uzanan ve merkezinde karanlık arzularıyla baş etmeye çalışan bir kurtadamın yer aldığı, hem ölüm ve şehvet hem de hüzün ve sefalet yüklü bir öykü anlatılır.
"Nasıl oldu da idrak edemeyeceğimiz karanlık dürtülerimizin oyuncağı hâline geldik, işte Endore bunun üzerinde duruyor."
Michael Dirda
Ergül Tosun
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