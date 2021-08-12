Guy Endore'nın ünlü eseri: Paris’te Bir Kurtadam

Amerikalı yazar Guy Endore'nın Paris'te Bir Kurtadam adlı romanı, İthaki Yayınları etiketiyle okurlarla buluştu. Kitap, yazarın en önemli eserleri arasındaki yerini korumaktadır.

Doğaüstü vakalara ve Fransa tarihine merakıyla tanınan Amerikalı yazar Guy Endore, aynı zamanda komünist görüşleri nedeniyle kara listeye alınan başarılı Hollywood senaristlerindendi.

En ünlü eseri Paris’te Bir Kurtadam ise 1933’te yayınlandığında kısa sürede çok satan bir romana dönüştü ve hem akıcılığıyla hem de derinlikli tarihsel ve siyasi yorumuyla kurtadam edebiyatının mihenk taşı olarak kabul edildi.

BİR EL YAZMASI...

Akademik çalışmalarını Paris’te sürdüren bir adamın karşısına çöplerin arasında tuhaf bir el yazması çıkar. “Galliez Raporu” adlı bu evrak, 1871 yılında yargılanan Astsubay Bertrand lehine yapılmış olan savunmayı içerir.

Guy Endore

HÜZÜN VE SEFALET YÜKLÜ ÖYKÜ

Aymar Galliez’e ait bu raporda, Pitaval ve Pitamont ailelerinin arasındaki lanetli kan davasından başlayıp ,1871’deki Paris Komünü günlerine kadar uzanan ve merkezinde karanlık arzularıyla baş etmeye çalışan bir kurtadamın yer aldığı, hem ölüm ve şehvet hem de hüzün ve sefalet yüklü bir öykü anlatılır.

"Nasıl oldu da idrak edemeyeceğimiz karanlık dürtülerimizin oyuncağı hâline geldik, işte Endore bunun üzerinde duruyor."

Michael Dirda



Ergül Tosun

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