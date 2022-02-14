Güzel sanatlar içinde bir varlık olarak edebiyat

Güzel sanatlar içinde bir varlık olarak edebiyat

Sanatın yedi dalından biri olan edebiyat, oldukça geniş bir yelpazeye sahip, edebiyatın güzel sanatlar içindeki yeri ve önemine bakalım.

Edebiyat sanatında kullanılan kelimeler, dil ile gerçekleştirilen bir güzel sanat etkinliğidir. Edebiyatın en önemli özelliği, güzel sanatların da en önemli özelliği olan estetik çerçevesinde duyguları dil aracılığı ile gerçekleştirmektir.

Edebiyat, güzel sanatların önemli kollarından biridir. Güzel sanatlar duygu ve düşünceleri estetik ve zevk çerçevesinde icra eder. Edebiyat da aynı şekilde duygu ve düşünceleri estetik zevkler çerçevesinde dil aracılığı ile icra etmektedir.

Edebiyatta yarar ve fayda her zaman ikinci planda, sanat ise her zaman ilk plandadır. Edebiyatın güzel sanatlar içindeki yeri fonetik sanatlar içinde yer almasıdır.

DİLLE YAPILAN SANAT ETKİNLİĞİ

Edebi eser öncelikli olarak bir sanat eseri olarak kabul edilmektedir. Edebiyat, sözde, düşüncede, hayalde ve yazıda güzellik demektir ve güzellik yaratmaktadır.

Edebiyat, dil ile gerçekleşen bir güzel sanat etkinliğidir ve güzel sanatların içerisindeki yeri de oldukça önemlidir. Edebiyat, güzel sanatların bir koludur ve dil ile yapılan bir sanat etkinliğidir.





GÜZEL SANATLAR İÇİNDE EDEBİYAT

Edebiyat, dil ile yapılan bir güzel sanat etkinliğidir ve edebiyatta asıl amaç sanat icra etmek olduğundan bir güzel sanat kolu olarak sayılmaktadır.

Güzel sanatlarda sanat icra etmek önemli olduğundan edebiyatta da sanat dil aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bir edebi eser öncelikle sanat değeri olduğu için edebiyat da güzel sanatların içinde yer alır.

