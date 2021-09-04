Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmindeki Semra öğretmenin elindeki kitap

Türk sinemasının efsane filmlerinden olan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde bir sahnede Semra öğretmenin elinde bir kitap var. Filmi izlerken dikkatimi çekti ve bu haber de böyle ortaya çıktı.

Ertem Eğimez'in unutulmaz filmlerinden olan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmini geçen gün izlerken gözüme bir detay çarptı. O da Semra öğretmenin elindeki kitabın hangi yazara ait olduğu ve adının ne olduğuydu.

Bu tür işlerle uğraşıyorsanız söz konusu kitap olunca ister istemez her detayı merak ediyorsunuz.

Filmi durdurdum ve ekranı yakışlaştırdım. Evet öğrendim kitabın hangisi olduğu. Belki çoğumuz okumuşuzdur ya da duymuşuzdur. O kitabın adı Vedat Türkali'nin eşsiz romanı Bir Gün Tek Başına romanından başkası değil...

BİR GÜN TEK BAŞINA

27 Mayıs 1960 askeri darbesinden önce Türkiye içten içe kaynıyor. Kenan, yıllar önce gizli komünist partisine girme suçlamasıyla polis sorgusunda çabucak yılgınlığa düşmüş, eski çevresinden tümüyle kopmuştur.

Karısı ve çocuğuyla korunaklı bir yaşam sürmektedir. Aslında mutsuzdur, içi ile barışık değildir. Bir meyhanede tanıştığı genç Günsel, içinde çürümemek için direnen ne varsa hepsini ateşleyiverir. Aşk, direniş, devrim günleri...Yaşam, Kenan'la kendini bir kez daha sınama olanağı verir...

Ergül Tosun

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