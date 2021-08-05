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    Hacı Bektaş Veli ölümünün 750'nci yılında anılıyor

    Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.
    • İHA
    • 05.08.2021 - 13:09
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 13:14
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    Hacı Bektaş Veli ölümünün 750'nci yılında anılıyor

    Cumhurbaşkanlığı ve UNESCO tarafından 2021’in ’Hacı Bektaş Veli Yılı’ ilan edilmesi dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, ‘İnsanlığın özü sevgi, barış ve kardeşlik’ sloganı ile Hacı Bektaş Veli Müzesi önünde etkinlik düzenlendi.

    Etkinliğe; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İran Büyükelçisi Muhammed Farazmand, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Ankara, Yozgat, Tunceli, Malatya, Çorum ve Aksaray, Nevşehir Valileri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

    Hacı Bektaş Veli ölümünün 750 nci yılında anılıyor #1

    ANADOLU'NUN İRFAN GELENEĞİ

    Kalın, "Tarihte iz bırakan bütün büyük fikirler ya büyük bir geleneğe dayanmıştır ya da o geleneği devam ettirmiştir. Hacı Bektaş Veli’nin ait olduğu, büyüttüğü ve derinleştirdiği gelenekte bizim Anadolu irfan geleneğimiz olarak yüzyıllardır sadece bu topraklara değil, bu toprakların çok ötesinde bütün insanlığa ışık tutmaya devam ediyor. Gelenek hiçbir zaman sadece geçmişe bir nostalji beslemek değildir." dedi.

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