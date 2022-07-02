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- Hafta sonu için ne okurum diye düşünmeyin, listemize göz atın
Hafta sonu için ne okurum diye düşünmeyin, listemize göz atın
Hafta sonu için henüz ne okuyacağına karar vermeyen okurlara yepyeni bir okuma listesi hazırladık.
- Haber Merkezi
- 02.07.2022 - 10:32
Hafta sonu demek kitap okumak demek... Elbette dinleneceğiz, haftanın bütün iş yükünü üzerimizde atacağız ama kitap okumayı da ihmal etmeyeceğiz.
Kitap Ayracı sayfası olarak her zaman olduğu gibi bu hafta da siz kitapseverler için harika bir okuma listesi hazırladı.
Henüz ne okuyacağına karar vermeyen okurları buraya alalım...
Kaplanın Sırtında
Kaplanın Sırtında Livaneli’nin edebiyat hayatında ilginç bir çıkış.
Sayfa: 324
Zaman Kaybolmaz
Tarihçi ve yazar ilber Ortaylı'dan tavsiyeler kitabı...
Sayfa: 592
Köksüzler
Barış İnce, dört yıl aradan sonra yepyeni bir dille ve ustalıkla okurlarının karşısına çıkıyor.
Sayfa: 124
Hayvan Çiftliği
Hayvan Çiftliği George Orwell’in modern klasikler arasına girmiş ikinci ünlü romanı ve çarpıcı bir politik taşlamadır.
Sayfa: 152
Yeşil Peri Gecesi
Ayfer Tunç'tan bugünün romanı...
Sayfa: 368