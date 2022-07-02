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    Hafta sonu için ne okurum diye düşünmeyin, listemize göz atın

    Hafta sonu için henüz ne okuyacağına karar vermeyen okurlara yepyeni bir okuma listesi hazırladık.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2022 - 10:32
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    Hafta sonu için ne okurum diye düşünmeyin, listemize göz atın

    Hafta sonu demek kitap okumak demek... Elbette dinleneceğiz, haftanın bütün iş yükünü üzerimizde atacağız ama kitap okumayı da ihmal etmeyeceğiz.

    Kitap Ayracı sayfası olarak her zaman olduğu gibi bu hafta da siz kitapseverler için harika bir okuma listesi hazırladı.

    Henüz ne okuyacağına karar vermeyen okurları buraya alalım...

    Kaplanın Sırtında

    Hafta sonu için ne okurum diye düşünmeyin, listemize göz atın #1

    Kaplanın Sırtında Livaneli’nin edebiyat hayatında ilginç bir çıkış.

    Sayfa: 324

    Zaman Kaybolmaz

    Hafta sonu için ne okurum diye düşünmeyin, listemize göz atın #2

    Tarihçi ve yazar ilber Ortaylı'dan tavsiyeler kitabı...

    Sayfa: 592

    Köksüzler

    Hafta sonu için ne okurum diye düşünmeyin, listemize göz atın #3

    Barış İnce, dört yıl aradan sonra yepyeni bir dille ve ustalıkla okurlarının karşısına çıkıyor.

    Sayfa: 124

    Hayvan Çiftliği

    Hafta sonu için ne okurum diye düşünmeyin, listemize göz atın #4

    Hayvan Çiftliği George Orwell’in modern klasikler arasına girmiş ikinci ünlü romanı ve çarpıcı bir politik taşlamadır.

    Sayfa: 152

    Yeşil Peri Gecesi

    Hafta sonu için ne okurum diye düşünmeyin, listemize göz atın #5

    Ayfer Tunç'tan bugünün romanı...

    Sayfa: 368


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