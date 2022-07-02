Hafta sonu için ne okurum diye düşünmeyin, listemize göz atın

Hafta sonu için ne okurum diye düşünmeyin, listemize göz atın

Hafta sonu için henüz ne okuyacağına karar vermeyen okurlara yepyeni bir okuma listesi hazırladık.

Hafta sonu demek kitap okumak demek... Elbette dinleneceğiz, haftanın bütün iş yükünü üzerimizde atacağız ama kitap okumayı da ihmal etmeyeceğiz.

Kitap Ayracı sayfası olarak her zaman olduğu gibi bu hafta da siz kitapseverler için harika bir okuma listesi hazırladı.

Henüz ne okuyacağına karar vermeyen okurları buraya alalım...

Kaplanın Sırtında

Kaplanın Sırtında Livaneli’nin edebiyat hayatında ilginç bir çıkış.

Sayfa: 324

Zaman Kaybolmaz

Tarihçi ve yazar ilber Ortaylı'dan tavsiyeler kitabı...

Sayfa: 592

Köksüzler

Barış İnce, dört yıl aradan sonra yepyeni bir dille ve ustalıkla okurlarının karşısına çıkıyor.

Sayfa: 124

Hayvan Çiftliği

Hayvan Çiftliği George Orwell’in modern klasikler arasına girmiş ikinci ünlü romanı ve çarpıcı bir politik taşlamadır.

Sayfa: 152

Yeşil Peri Gecesi

Ayfer Tunç'tan bugünün romanı...

Sayfa: 368