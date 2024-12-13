Hafta sonu için okuma önerileri

Ergül Tosun

Kitap okuduğunuzu biliyoruz. Bunun için siz okurlarımız için yeni okuma önerileri hazırladık. Hata sonunuz okuyarak geçsin... Üstelik minik okurları da unutmadık.

İyi okumlar diliyoruz...

KAR ALTINDAKİ GECE

Sayfa: 192

Ralf Rothmann Baharda Ölmek ile başlayıp O Yazın Tanrısı ile devam eden üçlemesini Kar Altındaki Gece romanıyla tamamlıyor.

PSİKANALİZ DEFTERLERİ 13: ÇOCUK VE ERGEN ÇALIŞMALARI – NİNELER VE DEDELER

Sayfa: 152

Psikanaliz Defterleri’nin Nineler ve Dedeler sayısı, büyükanne ve büyükbabaların torunlarının ruhsal gelişimine katkısını, kuşaklararası aktarım ve çatışma bağlamında ele alan yazılardan oluşuyor.

MİNİK YEDİUYURUN CANI SIKKIN

Sayfa: 28

Kitapları çok sevilen Sabine Bohlmann’dan yepyeni bir hikâye daha...

ROBOTLAR, TEKNOLOJİK CİHAZLAR VE YAPAY ZEKÂ

Sayfa: 96

Bu kitap hem yapay zekânın sırlarını hem de geçmiş ve gelecek robotlara dair gerçekleri açığa çıkarıyor bilim insanları gibi konuşman için gereken bilgi, rakam ve kelimeleri önüne seriyor fotoğraflar, görseller, eğlenceli çizgi roman kesitleri ve robot dünyası kahramanlarının hikâyeleriyle sana ilham veriyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN NEDEN VE SONUÇLARI

Sayfa: 96

Meraklı Genç Zihinler İçin Çok Kısa Giriş Kitapları serisinin bu kitabı, sana bilmen gereken her şeyi anlatacak.