Hafta sonu için okuma önerileri

Ergül Tosun

Yeni yılın ilk ayı olan ocak bitiyor. Bugün 31 Ocak 2025 Cuma. Hafta sonunu kitap okuyarak geçirmek isteyen kitapseverler için öneriler hazırladık.

İyi okumalar diliyoruz...

HABERCİ YILDIZLAR

Yıldız tozuna, mantığa, mizaha ve zarafete bulanmış diliyle bize rehberlik eden Haberci Yıldızlar, küresel çatışmaların çözümüne dair içgörülerden hayatta olmanın ne kadar değerli olduğunu hatırlatmaya kadar, evrendeki yerimize dair bir dizi parlak ve güzel gerçeği samimiyetle ortaya koyuyor.

KÖTÜLÜK

Elinizde tuttuğunuz sayıdaki yazılar bu ince çizgide yürüyorlar. Gözlerini ve zihinlerini bazen anlama, bilmeye ve umuda diğer zamanlarda ise kapsanamaz olanın, simgesel düzene girmeyenin reel’liğine dikiyorlar.

ARKADYA

2017’deGranta dergisi tarafından en iyi genç Amerikalı yazarlar arasında gösterilen, kitaplarıyla Ulusal Kitap Vakfı Kurgu Ödülü’ne üst üste aday olan,ilk öykü kitabı Florida ile 2018’de The Story Ödülü’nü kazanan ve aynı yıl Guggenheim Vakfı Bursu’na layık görülen Lauren Groff, Arkadya’da zamansız ve eşsiz bir hippi komününü anlatıyor.

MRS. DALLOWAY

Modernist edebiyatın en önemli isimlerinden biri olan Virginia Woolf’un başyapıtı sayılan Mrs. Dalloway zaman, bilinç ve bireyin iç dünyası üzerine cesur bir keşif. Woolf’un yenilikçi anlatım tekniklerinin ve derin insani sezgilerinin ustalıkla harmanlandığı bir eser.

MOBY DİCK

Moby Dick, ruhu derin bir sessizliğe büründürür ve insanda bir hayranlık uyandırır... Dünyanın en garip ve en muhteşem kitaplarından biridir.”

KİKİ VE BİR DİĞER CADI

Küçük cadı Kiki artık on altı yaşındadır. Dört yıldır Koriko şehrinde yaşamakta ve Kiki’nin Cadı Kargosu sayesinde, büyü güçlerini şehir sakinlerinin yararına kullanmaktadır. Bir gün, Koriko’da bir anda ortaya çıkan on iki yaşındaki Keke, Kiki’nin tüm düzenini altüst eder. Bu özgür ruhlu ve yaramaz kız, Kiki’nin hayatına kendini zorla dahil edecek ve Kiki’ye büyük zorluklar yaşatacaktır.