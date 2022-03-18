Hafta sonu okuma önerileri için 5 kitap

Hafta sonu ne okurum diye düşünen kitapseverler için beş kitap hazırladık.

Bir hafta daha geride kaldı ve mart ayını da yarıladık. Umarım bu süreye kadar güzel kitaplar okumuşsunuzudur. Yarın cumartesi ne okurum diye düşünüyorsanız biz buradayız ve sizlere her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni öneriler sunuyoruz.

Yeni yayınlanan beş kitaba göz atalım...

İyi okumalar dileriz..

Güney Kitap Kulübü’nün Vampir Avlama Rehberi

Eğlenceli, içten, ürkünç ve rahatsız edici...

Geç Kalan

Geç Kalan, bir yandan hayatla hesaplaşmanın eğlenceli tarafını gösterirken diğer yandan hafıza kavramı üzerine düşündüren dokunaklı bir eser.

Cehennemden Öte: Türkiye Futbolunun Ruhunu Arayış

Uzun yıllar Türkiye’de yaşayan John McManus Cehennemden Öte’de Türkiye’nin futbolla imtihanını ülkedeki dikkat çeken futbol olayları ve futbol figürleri ekseninde masaya yatırıyor.

Yalnızlık Alfabesi

Emek Bayrak, ilk kitabı Yalnızlık Alfabesi ile insan yaşamının kırılma noktalarını, çıkmaz yollarını ve arayış hevesini işaret eden öyküler sunuyor okura. Yalın, şaşırtıcı ve içimizden öyküleriyle Yalnızlık Alfabesi farklı bir okuma tecrübesi vadediyor okura.

Sırça Köşk

Emek Bayrak, ilk kitabı Yalnızlık Alfabesi ile insan yaşamının kırılma noktalarını, çıkmaz yollarını ve arayış hevesini işaret eden öyküler sunuyor okura. Yalın, şaşırtıcı ve içimizden öyküleriyle Yalnızlık Alfabesi farklı bir okuma tecrübesi vadediyor okura.

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