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    Hafta sonu için yeni okuma önerileri

    Hafta sonu yaklaşıyor ve yeni kitaplar da raflardaki yerini almaya başlıyor. O kitaplardan bir seçki...
    • Özel İçerik
    • 22.07.2021 - 14:07
    • Güncelleme : 22.07.2021 - 14:08
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    Hafta sonu için yeni okuma önerileri

    No okusam diye düşünüyorsanız hiç meraklanmayanın. Siz kitapseverler için her hafta olduğu gibi bu hafta da kitap raflarında yerini alan yeni eserleri sizlere tanıtmaya, sunmaya devam ediyoruz.

    Yeni çıkan kitaplara gelin birlikte bakalım.

    İyi okumalar dileriz...

    Çocukluk

    Hafta sonu için yeni okuma önerileri #1

    Tove Ditlevsen, Kopenhag Üçlemesi ile dünyada kadın edebiyatının ve (Ferrante Knausgaard’ın ardından da) otobiyografik anlatının yeni simgesi haline geldi.

    Sayfa: 96

    Yalancılar ve Yabancılar

    Hafta sonu için yeni okuma önerileri #2

    Her insan bir yalancıdır.  Her insan bir yabancı... Bize öğretileni yapar, bir yalanı yaşarız hayat boyu.  Vakti geldiğinde ise yalan hayatlarımıza yabancılaşırız. İsteyerek ya da zorunda kalarak... Biz zorunda bırakıldık ve her şey o gün başladı. Hayatlarımıza yalan o gün bulaştı.  Ya da biz öyle sanıyorduk.

    Biz kim miyiz? Bizler yabancıyız. Belki biraz da yalancı...

    Sayfa: 464

    Dijital Varlık Sözlüğü

    Hafta sonu için yeni okuma önerileri #3

    Dijital Varlık Sözlüğü, kripto paralar ve çok daha fazlası için bilmeniz gerekenleri barındıran bir başucu kitabı.

    Sayfa: 208

    Frıda Olsa Ne Yapardı

    Hafta sonu için yeni okuma önerileri #4

    Frida, umut, değişim, devrim ve dayanıklılık için çok güçlü bir simge. Onun hikâyesi, hayatı cesurca yaşamak isteyenler için sayısız dersle dolu. Öyleyse zorlukla karşılaştığımız her durumda bize yol göstermesini dileyerek yüksek sesle sorabiliriz: Frida olsa ne yapardı?

    Sayfa: 240

    Sadece Müzik

    Hafta sonu için yeni okuma önerileri #5

    Bu kitapta Murakami, çağımızın en büyük orkestra şeflerinden Seiji Ozawa ile “sadece müzik” konuşuyor.

    Sayfa: 256

    Yedi Krallık Şövalyesi

    Hafta sonu için yeni okuma önerileri #6

    Yedi Krallık Şövalyesi, Targaryen soyunun Demir Taht’ı elinde tuttuğu bir çağda geçerken George R. R. Martin’in henüz tamamlanmamış başyapıtı Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin üç öncül novellasını ilk kez bir araya getiriyor. Zamanımızın en iyi fantazya sanatçılarından biri olan Gary Gianni’nin 160’tan fazla illüstrasyonuyla hayat bulan kitap, okuyucuları yiğitlik çağındaki Yedi Krallık’ın dünyasına taşıyacak!

    Sayfa: 336

    Benim Değil

    Hafta sonu için yeni okuma önerileri #7

    Theodor Seuss Geisel Ödüllü yazar Anna Kang ve çizer Christopher Weyant, çocuklara anlaşmazlıkları çözmeyi öğretirken onları eğlendirmeyi de unutmayan kitaplarla karşınızda!

    Sayfa: 32

    Sihirli Uzaklar Ağacı

    Hafta sonu için yeni okuma önerileri #8

    Dünyanın dört bir yanında çok sevilen, kitapları en çok dile çevrilen çocuk kitapları yazarı Enid Blyton’ın Sihirli Uzaklar Ağacı Serisi, Türkçede okurlarıyla buluşuyor. Sihirli Uzaklar Ağacı Serisi son 10 yılda sadece İngiltere'de 5 milyondan fazla sattı, pek çok dile çevrildi.

    Sayfa: 200

    Lo Fortuna

    Hafta sonu için yeni okuma önerileri #9

    Anıl Can, La Fortuna’da astrolojiden, nörobilimden, meditasyondan, kuantumdan ve duaların şifalı gücünden yararlanarak aşka, paraya, ilişkilere, insanın düşünce yapısına odaklanıyor. Yaşamın ta kendisine hem bilimsel hem de spiritüel olarak yaklaşıyor.

    Sayfa: 208

    Canlı Devre

    Hafta sonu için yeni okuma önerileri #10

    David Eagleman'den yepyeni bir deneyim...

    Sayfa: 320

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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