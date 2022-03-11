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    Hafta sonu okumaları için 7 öneri kitap

    Bir haftayı daha geride bıraktık ve yarın cumartesi. Elinizde hangi kitap var?
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 10:20
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    Hafta sonu okumaları için 7 öneri kitap

    Günler geçip gidiyor; ama kitaplar da yayınlanmaya devam ediyor. Yarın hafta sonunun ilk günü, havalar soğuk.. Kar, tipi var. Bu havalarda dışarı çıkamayacağımıza göre en iyisi evde oturup kitap okumak..

    Çok kararsız kaldıysanız sizin için yedi kitaptan oluşan, yeni çıkan kitapları öneriyoruz.

    İyi okumalar dileriz...

    Aynalar Cehennemi ve Diğer Öyküler

    Hafta sonu okumaları için 7 öneri kitap #1

    Japon polisiyesinin kurucusu kabul edilen, ülkenin en meşhur yazarlarından biri olan ve ismini Edgar Allan Poe’nun okunuşundan alan, “Uzakdoğu’nun Poe’su” Edogawa Rampo, Aynalar Cehennemi ve Diğer Öyküler’de gerçek ile rüyanın, akıl ile akıldışının sınırlarında dolaşan tekinsiz öyküler anlatıyor.

    Çiftlik

    Hafta sonu okumaları için 7 öneri kitap #2

    Hüzünlü, sürükleyici ve etkileyici Çiftlik annelik, para ve erdem hakkındaki düşüncelerimizi en uç noktalara kadar iterek kadınların kendilerinin ve sevdiklerinin geleceğini sağlama almak için gözden çıkarabilecekleri hakkında kritik sorular soruyor.

    Sekiz Dedektif

    Hafta sonu okumaları için 7 öneri kitap #3

    Polisiye severler için...

    Zeno’nun Bilinci

    Hafta sonu okumaları için 7 öneri kitap #4

    Deli ve Dâhi: İngilizcenin En Kapsamlı İlk Sözlüğünün Hazırlanışının Çılgın Hikâyesi

    Hafta sonu okumaları için 7 öneri kitap #5

    Söğütler

    Hafta sonu okumaları için 7 öneri kitap #6

    Nötralizör

    Hafta sonu okumaları için 7 öneri kitap #7

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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