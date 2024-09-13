Hafta sonu okumaları için öneriler Pazar günlerini evde geçirmek isteyen kitapseverlere yeni okuma programı yaptık. Her okurun zevkine hitap edecek olan kitaplarımıza göz atmayı unutmayın.

Ergül Tosun

Hafta sonu demek kitap okumak demek. Hele pazar günleri okurların vazgeçilmez günleri arasında yer alıyor. Bunun için siz kitapseverlere yeni okuma önerileri hazırladık.

İyi okumalar diliyoruz...

TÜRKİYE PSİKALANİZ TARİHİ

Geç Osmanlı’dan günümüze, Türkiye psikanaliz tarihini kişi, kurum, belirleyici olay ve ayırt edici dönemleriyle beraber bütünlük içinde ele alan bu kitap, konuyla ilgili Türkçe literatürde yayımlanmış ilk çalışma özelliği taşımaktadır.

RUHUN YENİDEN YAZILIŞI

İlk olarak 1995 yılında yayımlanan Ruhun Yeniden Yazılışı: Bellek Bilimleri ve Çoklu Kişilik, tarihsel ve çağdaş olguları güçlü bir analizle birleştirerek bilgi arkeolojisine katkı sunmaya bugün bile devam ediyor.

ÖLÜM ÇİÇEKLERİ

Edgar Wallace, klasik cinayet romanlarının formülünün ve yapısının belirlenmesinde ve türün popülerleşmesinde önemli rol oynayan yazarlardan biri. Suat Derviş’in Türkçeye çevirdiği Ölüm Çiçekleri dedektif Jack Tarling ve Çinli asistanı Ling Chu’nun arzıendam ettiği, polisiye edebiyatın en önemli eserlerinden.

ESRARENGİZ EV

Edgar Wallace, klasik cinayet romanlarının formülünün ve yapısının belirlenmesinde ve türün popülerleşmesinde önemli rol oynayan yazarlardan biri. Suat Derviş’in Türkçeye çevirdiği Esrarengiz Ev şantaj, ihanet ve cinayet dolu bir dedektif romanı.

BİR AŞKIN TARİHİ

Servet-i Fünun dergisinde 1912’de tefrika edilen Bir Aşkın Tarihi kitap, olarak 1915’te altı kısa hikâyeyle yayımlanmıştır. Türk edebiyatının ilk psikolojik romanı Eylül’de Fransız romanında meşhur olan aşk üçgenini derin tahlillerle ele alan Mehmet Rauf, bu kitaba adını veren Bir Aşkın Tarihi adlı uzun hikâyede yine aşkı merkeze koyar. Macit ve Güzin’in Büyükada’da başlayan gönül serüvenini, Macit’in gözünden okura aktarır. Diğer hikâyelerinde de eleştirel ve incelikli bir üslupla evliliğe, namus ve ahlaka dönemin hâkim bakış açısıyla temas eder.

ON GECE DÜŞLERİ

Japonya’nın en tanınmış ve en saygı duyulan yazarlarından biri olan, Üç Köşeli Dünya, Gönül ve Ardından gibi eserlerin yazarı Natsume Soseki’den gerçek hayat ile düş dünyasını harmanlayan sürrealist öyküler: On Gece Düşleri...

ÇENE KEMİĞİ

Gelecek vaat eden Latin Amerikalı yazarlar listesi Bogotá39’da ve Grantadergisinin İspanyolca yazan en başarılı 25 genç yazar listesinde yer alan Mónica Ojeda’nın tüm yeteneklerini sergilediği Çene Kemiği, çevrildiği dillerde de sansasyon yaratarak ABD’de 2022’de Ulusal Kitap Ödülü’nde en iyi çeviri yapıt adaylarından oldu.

BİR İDAM MAHKUMUN SON GÜNÜ

Hugo’nun ustalıklı kalemi, her şeye rağmen insan olarak kalmanın manasını sorgulatmakla kalmayacak; bizlere yaşamın kutsallığını hatırlatırken, adalet sistemini de yeniden düşünmemizi sağlayacak.

YAKINDAKİ UZAK

Rebecca Solnit Yakındaki Uzak kitabında farklı hayatlara ve farklı zamanlara ait hikayeleri ustalıkla ve büyüleyici bir akışla birbirine bağlıyor. Alzheimer hastası annesinin bahçesinden toplanan kasalar dolusu kayısı önüne yığılmışken çocukluğuna, gençliğine, annesiyle yaşadığı anlara geri dönüyor.

ÖZÜMÜZDE İYİLİK VAR

Kardeş rekabeti, ayrılık kaygısı, öfke nöbetleri ve daha fazlası dahil olmak üzere belirli kriz senaryoları için alternatif çözümler sunan Özümüzde İyilik Var, çocuklarını yetiştirmenin yeni bir yolunu arayan ebeveynler için kapsamlı bir kaynak.

DİNAH OLMAK

Dinah Olmak, uzun zaman önce yaşamışların izlerini taşıyan ama aynı zamanda taze ve meydan okurcasına özgün bir hikâye. Dinah’ya bütünüyle âşık oldum. En başından beri onun acısını hissettim ve onun için en iyisini diledim. Kaybın, dayanıklılığın ve keşfetmenin güzel anlatılmış, hassas bir hikâyesi... Muhteşem bir roman.

RÜZGAR YÜKSELİYOR

Ryunosuke Akutagava ve Marcel Proust’tan etkilenerek yazarlığa başlayan, aynı zamanda Batı dillerinden çeviriler de yapan Tatsuo Hori Japon modernizminin en önemli temsilcilerinden. Hori’nin yaşamın kırılganlığını ve sevginin gücünü gözler önüne seren yarı otobiyografik romanı Rüzgâr Yükseliyor ise hem hüzünlü hem de dokunaklı bir kısa roman.

UZAKLARDA

Son dönemin en parlak yazarlarından Arjantin asıllı Amerikalı Hernan Diaz, Pen/Faulkner Ödülü’ne aday gösterilen, Whiting Ödülü’nü kazanan, Publishers Weekly tarafından yayınlandığı yılın en iyi on kitabı arasında gösterilen ilk romanı Uzaklarda ile finale kaldığı Pulitzer Kurgu Ödülü’nü daha sonra ikinci romanıyla aldı.

NİŞANLILAR

Ömer Seyfettin bu kitaptaki hikâyelerinde tam da bunu yapıyor. Aşka, evliliğe, cinselliğe dair yazmaya başlıyor fakat her seferinde tüm hayalleri kırmaya, görünenin ardındakini bulmaya, hakikat zannedilenlerin altını oymaya meyyal yanı devreye giriyor. Evet, bu hikâyelerde “aşk eski bir yalan”... İlişkiler, evlilikler her açıdan sorgulanmaya, irdelenmeye muhtaç. Ömer Seyfettin kapkara mizahıyla zamanına ışık tutuyor.

DUYGUSAL CEHALET

Duygular... Tam bir baş belası, değil mi? Keşke hepimiz daha az duygusal ve çok daha mantıklı olsaydık, belki başımıza gelenlerin yarısına bile katlanmak zorunda kalmazdık.

İYİ KIZ KARDEŞ

Etkileyici anlatımı, dolambaçlı olay örgüsünü ürpertici ama tatmin edici bir sona ulaştırıyor. Aile içi gerilim hayranları için tam anlamıyla bir ziyafet.

AŞKIN ONTOLOJİSİ

Yaklaşık üç yıldır zihnimizi daha çok meşgul eden temel iki kavramdan biri hakikat, diğeri ise özgürlük. Sevinç Türkmen’in Spinoza’nın felsefesi üzerine yazdığı bu kitap, tam da böyle bir zamanda onun ‘aşk, hakikat ve sonsuzluk sadece özgürlükte var olur’ gerçeği üzerine dönüp dolaşıp bir kez daha düşünmemizi sağlıyor.

ÖLÜ ROMANTİKLER

Ölü Romantikler sevdiğim pek çok şeyi –komik karakterler, sonradan edinilen aileler, şirin küçük kasabalar, hayran kurguları, HAYALETLER (!!!)– ele alıyor ve hepsine taze, eğlenceli, tamamen modern bir bakış açısı kazandırıyor. Bu gerçekten uğruna ölünecek bir romantik komedi...

ergul.tosun@ensonhaber.com