Hafta sonu yaklaşırken, dört yeni okuma

Hafta sonu yaklaşıyor, yeni okumalar yapmak isteyen kitapseverler için dört eserlik tavsiye...

İthaki Yayınları'nın ekim ayı kitapları devam ediyor. Bu ayın ikinci haftasında yayınevinin yayınladığı kitaplara bakalım..

Köpan Avı

Lewis Carroll’ın önce başka bir kitabında kullanmayı düşündüğü ama son hâlini aldıktan sonra ayrıca yayınlamaya karar verdiği Köpan Avı, sadece aklın pusulasını kenara atanların yolunu bulabileceği acayip mi acayip bir şiir.

Şey veya Şeyler

Atakan Boran, ilk öykü kitabı Şey veya Şeyler ile insanı, onun karanlığını ve çürüklerini anlatıyor bize. Avucunun içindeki, kimi olağan kimi sıra dışı karakterleri eğip bükmeden anlatmayı yeğliyor. Yarattığı sahici atmosferler ve olaylarla uzun zaman akıldan çıkmayacak dünyalar sunuyor okura.

İstanbul’un En Esrarengiz Hikâyeleri: Cevri Çelebi





Cevri Çelebi başlığı altında bir araya getirilen altı öykü polisiye edebiyat türü içinde ele alınabilir. Çünkü hırsızlık, cinayet, insan kaçırma gibi olaylarla şekillenir her biri. Karakullukçu, asesbaşı, subaşı, bostancıbaşılar, hasekiler dolaşır satır aralarında. Yani bir yanda suçlular diğer yanda güvenliği sağlamakla görevli olanlar var. Bunlar Osmanlı’nın polisiye öyküleri. Polisiye edebiyat meraklılarına duyurulur. Divan Edebiyatı’ndaki sergüzeştnamelerden Ahmet Mithat Efendi’nin Esrar-ı Cinayat romanına giden yolda bu öykülerden de bahsetmek gerekir.

Dune (Film kapağı)





Dune adıyla bilinen Arrakis gezegeni, evrende baharat adı verilen uyuşturucu maddenin çıkarıldığı tek gezegendi. Bir çöl gezegeni olan Dune’u, Padişah İmparator’un isteği üzerine Harkonnen Hanedanı yerine Atreides Hanedanı’nın yönetmeye başlayacak olması ise tüm değişimlerin miladıydı.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com