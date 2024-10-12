Hafta sonuna özel beş kitap önerisi

Ergül Tosun

Hafta sonu geldi çattı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizler için yeni okuma listesi hazırladık.

Hafta sonu demek, kitap okumak demektir.

Şimdiden iyi okumalar diliyoruz.

İşte sizler için hazırladığımız beş okuma önerisi...

YIRTICI KUŞLAR ZAMANI

Sayfa: 448

Başkomser Nevzat bu kez geçmişin hayaletleriyle mücadele ediyor. Ailesini katledenlerin peşinde maceradan maceraya koşarken, Nevzat ve ekibinin yaşadıkları olaylar bir 21. yüzyıl Türkiyesi portresi çiziyor.

CAN BORCU

Sayfa: 592

Lara’nın hikâyesi, yaşamın beklediği seni keşfetmen, yaşayabilmen ve böylelikle Can Borcu’nu ödeyebilmen için bir davettir. Var mısın?

MOBİUS

Sayfa: 520

Adam Fawer'dan asla bitmesin isteyeceğiniz bir roman daha.

BABİL

Sayfa: 664

Kuang bu kitapta kendini aşmış. Babil acımasız, nazik, destansı ve samimi; hem bir aşk mektubu hem de bir savaş ilanı. Mükemmel bir kitap

TERRA ALTA

Sayfa: 344

Cercas'ın polisiyeye dönüşü olarak önem sahibi olan Terra Alta, geçmişle yüzleşmekten kimlik arayışına, adalet ve ahlak sorgularından toplumsal eleştirilere kadar pek çok unsura yer veriyor.