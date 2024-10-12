Hafta sonuna özel beş kitap önerisi

Hafta sonu geldi çattı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizler için yeni okuma listesi hazırladık.
Hafta sonu demek, kitap okumak demektir.
Şimdiden iyi okumalar diliyoruz.
İşte sizler için hazırladığımız beş okuma önerisi...
YIRTICI KUŞLAR ZAMANI
Sayfa: 448
Başkomser Nevzat bu kez geçmişin hayaletleriyle mücadele ediyor. Ailesini katledenlerin peşinde maceradan maceraya koşarken, Nevzat ve ekibinin yaşadıkları olaylar bir 21. yüzyıl Türkiyesi portresi çiziyor.
CAN BORCU
Sayfa: 592
Lara’nın hikâyesi, yaşamın beklediği seni keşfetmen, yaşayabilmen ve böylelikle Can Borcu’nu ödeyebilmen için bir davettir. Var mısın?
MOBİUS
Sayfa: 520
Adam Fawer'dan asla bitmesin isteyeceğiniz bir roman daha.
BABİL
Sayfa: 664
Kuang bu kitapta kendini aşmış. Babil acımasız, nazik, destansı ve samimi; hem bir aşk mektubu hem de bir savaş ilanı. Mükemmel bir kitap
TERRA ALTA
Sayfa: 344
Cercas'ın polisiyeye dönüşü olarak önem sahibi olan Terra Alta, geçmişle yüzleşmekten kimlik arayışına, adalet ve ahlak sorgularından toplumsal eleştirilere kadar pek çok unsura yer veriyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış