Hakan Bulgurlu'dan iklim krizi ve Everest'e meydan okuma hikayesi

Hakan Bulgurlu, Tehlikeli Tırmanış adlı kitabında yaşadıklarını yazarak şimdi o dönüşüme bizi de davet ediyor

Arçelik'in CEO'su Hakan Bulgurlu, iklim krizine dikkat çekmek için Everest'e tırmanmaya karar verdiğinde hem kendisi hem de dünya hakkında bu kadar çok şey öğreneceğinin farkında değildi.

Tehlikeli Tırmanış'ta yaşadıklarını yazarak şimdi o dönüşüme bizi de davet ediyor; yangınlarla, sellerle, müsilajla alarm veren dünyamızın hâlâ kurtarılabilir olduğunu bize hatırlatıyor.

EVEREST'E TIRMANMAK

"23 Mayıs 2019 tarihinde, Everest'in zirvesine ulaşabilen birkaç bin şanslı insandan biri oldum. Dünyanın en yüksek dağının zirvesinde durmak, doğanın hayranlık uyandıran kuvvetine şahit olmak insana kibrini unutturan bir tecrübe. Everest'e tırmanmak istememin birkaç sebebi vardı: İklim krizinin yıkıcı etkilerine dikkat çekmek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın mümkün olduğunu vurgulamak.





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SIRA DIŞI BİR YOLCULUK

Kaleme aldığım bu kitapta ise hem sıra dışı zirve yolculuğumu paylaşmak hem de gezegenimizi ve insanlığın geleceğini koruma konusunda hepimizin karşılaştığı zorlukları ve çözüm önerilerini ele almak istedim."

