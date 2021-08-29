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    Hakan Günday'dan uzun aradan sonra gelen roman: Zamir

    Hakan Günday'dan uzun aradan sonra gelen roman: Zamir

    Hakan Günday’ın yeni romanı Zamir Doğan Kitap etiketiyle yakında kitapseverlerle buluşacak. Günday, uzun aradan sonra Zamir romanıyla okurlarını selamlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2021 - 10:56
    • Güncelleme : 29.08.2021 - 11:46
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    Günday’ın Zamir ismini verdiği romanın merakla beklenen kapak çalışması tamamlandı.

    Günday romanlarının kapak klasiği yine bozulmadı. Yazarın tüm romanlarına çizimleriyle farklı bir boyut katan sanatçı Emre Orhun Zamir için de, bizi romanın tüm heyecanına hazırlayan özel bir çizim yaptı.

    Çizimin kapak uygulaması ise Doğan Kitap Sanat Yönetmeni Cüneyt Çomoğlu’na ait.

    Hakan Günday dan uzun aradan sonra gelen roman: Zamir #1

    SEKİZ YIL ARADAN SONRA GELEN ROMAN

    Günday okuyucularının sekiz yıldır merakla beklediği roman, doğar doğmaz bir mülteci kampına bırakılan Zamir’in hikâyesini anlatıyor.

    Savaşı ne pahasına olursa olsun  önlemek için kurulan bir teşkilatın adamı olan Zamir dünyanın dört bir yanında, kendi trajedisiyle dünyanın trajedisini omuzladığı zorlu pazarlıkların içinde yol alıyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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