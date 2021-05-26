Hakim'in Yolculuğu, Makedonya ve Fransa'dan tamamlanıyor

Fabien Toulmé'nin gerçek kişilerden ve yaşanmış olaylardan esin alarak üç ciltlik bir seriye dönüştürdüğü Hakim'in Yolculuğu, göçmenlere adanmış etkileyici bir roman.

Serinin üçüncü cildi, 2015 yılının eylül ayına uzanıyor ve Hakim'in yasadışı yollarla Makedonya'dan Fransa'ya kaçışını sayfalarına taşıyor. Baba ve oğul Atina'ya varmış olsalar da Fransa'ya ulaşabilmeleri için katetmeleri gereken yol uzun ve çetrefillidir.

YÜKSELEN YABANCI DÜŞMANLIĞI

Orta Avrupa'da yükselen yabancı düşmanlığına bağlı olarak Hakim ve oğlu, yolculuk boyunca insanlık dışı muamelelerle karşılaşırlar.

Balık istifi araçlara bindirilip mülteci kamplarında zorlu günler geçirirler. Açlık ve dondurucu soğukla sınanıp kimi zaman parklarda kimi zaman sokaklarda sabahlarlar. Sınırları, gecenin zifiri karanlığında yürüyerek geçerler.

ÇARESİZLİK VE KORKU

Çaresizlik ve korku hissi tüm hücrelerini kaplamış olsa da Hakim asla kaderine teslim olmaz. Kalbinde yeşerttiği umut, oğlu Hadi'nin varlığı ve diğer mültecilerle arasındaki koşulsuz dayanışma onu geç de olsa hedefine, ailesine kavuşturacaktır...

Fabien Toulmé

YAŞANAN ACILAR...

Yakın geçmişimizde ve coğrafyamızda yaşanan 'iç acıtıcı' olayları en doğru ve tarafsız şekilde aktarabilmek için bir mültecinin tanıklığına başvuran Hakim'in Yolculuğu, göçmenlere yardım eli uzatanlara ve dünyanın daha insani bir yer olmasına katkıda bulunanlara içten bir selam gönderiyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com

GERÇEK HAYATTAN ESİNLEME

Yaşanmış bir hikâyeye dayanmasından ötürü hem bir belgesel hem de merak uyandırıcı bir haber röportaj niteliği taşıyan ve yaşama dair her duyguyu içinde barındıran seri, usta bir çizer ve hikâye anlatıcısı olan Fabien Toulmé'nin güçlü görselleriyle müthiş bir sinematografik anlatım sergiliyor.