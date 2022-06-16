Petrol
119.44
0.78%
Euro
18.0338
0.08%
Dolar
17.2779
0.23%
Altın
1.016
0.10%
Borsa
2531
0.00%
Bitcoin
379.584
2.18%
BTXN Coin
9.02
-0.77%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Hakim'in Yolculuğu üçlemesinin yaratıcısından İki Yaşam

    Hakim'in Yolculuğu'' üçlemesiyle tanınan Fransız çizer Fabien Toulmé'nin elinden çıkan İki Yaşam, okurları sarsıcı bir kendini arama yolculuğuna çıkarıyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 09:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hakim'in Yolculuğu üçlemesinin yaratıcısından İki Yaşam

    Hayallerimizi gerçekleştirmek için ne kadar ileri gidebileceğimizi sorgulatan kitap, sahte mutluluklar uğruna ''icat ettiğimiz'' yersiz ihtiyaçların hayatımızı nasıl da tükettiğini gösteriyor.

    Geleceğe dair düşlerimizi ertelemememiz gerektiğini hatırlatan Toulmé, bizleri konfor alanlarımızdan çıkmaya ve yaşamdan beklentilerimizi mütevazı tutmamaya çağırıyor.

    Yıllarca kendisine ait olmayan bir hayatın figüranı olarak yaşayan Baudouin'ın hüzünlü ama ilham verici hikâyesini anlatan bu dokunaklı grafik roman, sürpriz sonuyla okurunu ters köşeye yatırıyor.

    Hakim in Yolculuğu üçlemesinin yaratıcısından İki Yaşam #1

    Kendi hikayesinin peşine düşmek

    Çizgilerindeki sinematografik unsurlarla anlatımını güçlendiren Fabien Toulmé bu kitabıyla, hayatı ıskalamadan doyasıya yaşamaya ve herkesi kendi hikâyesinin peşine düşmeye davet ediyor


    İlginizi Çekebilir

    Kocaeli'de barışmak istediği eşini bıçaklayan şahsa 17 yıl hapis
    3. Sayfa

    Kocaeli'de barışmak istediği eşini bıçaklayan şahsa 17 yıl hapis

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Ukrayna 2,4 milyon hektarlık kış mahsulünü hasat edemeyecek
    Dünya

    Ukrayna 2,4 milyon hektarlık kış mahsulünü hasat edemeyecek

    Görüş Bildir