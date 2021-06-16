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    Haldun Taner'in 60 yıl önce yazdığı tiyatro oyunu kitap oluyor

    Haldun Taner'in 60 yıl önce yazdığı Huzur Çıkmazı adlı tiyatro oyunu kitap olarak yayımlanacak
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2021 - 14:19
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 14:20
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    Haldun Taner'in 60 yıl önce yazdığı tiyatro oyunu kitap oluyor

    Türk edebiyatının ve tiyatrosunun önde gelen yazarlarından Haldun Taner'in ilk dönem oyunlarından Huzur Çıkmazı kaleme alınışından 60 yıl sonra kitap olarak okurların beğenisine sunulacak.

    ​​​​​​​İstanbul Şehir Tiyatrolarında 1962'de sahnelenen daha sonraki yıllarda da Ankara ve İzmir Devlet Tiyatrolarında izleyiciyle buluşan oyun, büyük ilgi görmüştü.

    Haldun Taner in 60 yıl önce yazdığı tiyatro oyunu kitap oluyor #1

    KİTAP OLUYOR

    Yapı Kredi Yayınları'ndan yapılan açıklamaya göre, oyun metnini yıllar sonra usta yazarın eşi Demet Taner bularak, yayına hazırladı.

    Haldun Taner'in "Gerilimsizlikten gerilim çıkarmaya çalışan bir tiyatro araştırması" olarak nitelendirdiği oyunun kitabının editörlüğünü Murat Yalçın üstleniyor.

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