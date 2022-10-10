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    Halide Edib Adıvar'dan bir kısa roman denemesi: İstanbul'da Bir Yabancı

    Halide Edib Adıvar'ın 1960 yılında yazdığı roman denemesi İstanbul'da Bir Yabancı, ilk defa kitap haline getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 10:53
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 11:06
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    Halide Edib Adıvar'dan bir kısa roman denemesi: İstanbul'da Bir Yabancı

    Halide Edib Adıvar'ın 1960'ta, Büyük Gazete'de 12 sayı tefrika ettiği kısa roman denemesi İstanbul'da Bir Yabancı, ilk defa kitaplaşıyor.

    Önsözle enginleşen bu metin, yazarın daha önceki romanlarında da sık sık ele aldığı İstanbullu olma meselesine odaklanıyor.

    Halide Edib romancılığının son dönemini görmek isteyenler için önemli bir çalışma.

    Halide Edib Adıvar dan bir kısa roman denemesi: İstanbul da Bir Yabancı #1

    Sayfa: 64

    Kitaptan...

    "Sadullah Bey de kendi hayatını baştan başa gözden geçirmek için geri çekildi, dam bahçesinin arka tarafından Boğaz'a hâkim olan yere gitti. Kararan suların üstünde ışıkları yanan vapurlara, kayıklara, birbirinden başka tarafa giden gemilere ve takalara gözlerini dikti. Evet, Boğaziçi suları dahi İstanbul'un toprakları gibi birbirine yabancı, aralarında asırlar farkı olan deniz vasıtalarının geçit yeri olmuştu."


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