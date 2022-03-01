Halit Refik Karay: Memleket Hikayeleri

Türk öykücülüğünün ve edebiyatının usta ismi Halit Refik Karay'ın Memleket Hikayeleri kitabı, yazarın Anadolu gözlemlerinin bütünüdür.

Türk edebiyatının unutulmaz yazarları arasında yer alan, toplumu derin gözlem yeteneğiyle inceleyen Halit Refik Karay, Cumhuriyet döneminin önemli kalemlerinin başında gelmektedir.

Özellikle Cumhuriyet'in ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk'le yaşadığı anlaşmazlıklar onu farklı bir yere koyuyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün bazı ilke ve inkılaplarına ya da yapılan reformlara karşı çıkmasıyla bilinir.

Halit Refik Karay'ın bilinen ve okunan eserlerinden olan Memleket Hikayeleri, Karay'ın Anadolu coğrafyasında edindiği gözlemler ve notların bir araya getirilmesiyle oluştu.

ÖYKÜCÜLÜĞE YENİ BİR SOLUK...

Karay, toplumcu gerçekçi yazarlardandır ve ve eserlerini de bu bağlamda yazdı. Memleket Hikayeleri kitabı da bu özellikleri taşımaktadır.

Geniş ününü mizah ve siyasal yergi yazılarıyla sağlayan Refik Halidin mizah yazıları gibi hikâyeleri de edebiyatımızın bu alanında bir aşama olmuştur.

O zamana kadar İstanbul sınırları dışına çıkamayan Türk hikâyesini Anadoluya yöneltmekle hikâyeciliğimize yeni bir ufuk açmış, yeni bir soluk getirmiştir.

YAŞANAN DÖNEME IŞIK TUTTU

Refik Halidin anlattığı olaylar bütünüyle yaşadığı dönemin olaylarıdır. Memleket Hikâyeleri ile Gurbet Hikâyelerinde canlandırılan kişilerin çoğu adeta canlıdır.

Bütün bu yönleriyle Halide Edip onun yalnız Türk edebiyatının değil, Rus ve Amerikan edebiyatlarından sonra, hikâyecilikte cihan ölçüsünde ön planda bir yer işgal edebilecek bir hikâyecimiz olduğunu belirtir.

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