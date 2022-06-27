Haluk Özdil'in elinizden bırakamayacağınız kitabı: KOD 5

Sevilen kitapların yazarı Haluk Özdil'in yeni romanı Kod 5, yeni okumalar yapmak isteyen kitapseverler için müthiş bir serüven sunuyor.

Yazar Haluk Özdil, bu sefer yepyeni bir kitapla okurların karşısında: Kod 5... Bir an olsun bile elinizden bırakamayacağınız romanı çok seveceksiniz...

Mustafa Kemal’in Meksika’da araştırma yapmak için görevlendirdiği Tahsin Bey’in düzenlediği sır dolu defterle başlamıştı her şey.

Mesaj 3 yıl bin önceden gelmişti: Anadolu topraklarında öyle bir sır yatıyordu ki, açıklandığı gün dünyada tüm dengeler değişecekti…

Ve 1936 yılında sessizlik yemini edilerek defterin üçüncü cildi, "Sır taşıyıcılarına, teslim edildi." Bir benzeri konulmuştu Türk Dil Kurumu arşivlerine, o da 1970 yılında ortadan yok oldu.

Gizli bir defter

Bu defterde yer alan sırlar uğruna görünmeyen kirli bir savaş başlamıştı Türkiye’de, hiç durmadan saldırdılar. 2000’li yılların ortasına doğru açıklanması beklenen bu sırrın açığa çıkamaması için, gerekirse tüm dünyayı yok etmeye de hazırlardı…

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Büyük sır

KOD 5’i hayata geçirmeye karar veren Türkiye Cumhuriyeti’ni durdurmak amacıyla, bilim adamlarını öldürdüler, bombalar patlattılar, terör örgütlerini devreye soktular, darbe yaptırmaya kalktılar ve suikastlar düzenlediler…

Bu savaş halen devam ediyor “büyük sır,” açıklandığı gün dünya, Anadolu topraklarından doğan yeni bir güce tanıklık edecek…