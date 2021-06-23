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- Hande Ortaç’ın Daha İyi misin adlı öykü kitabı raflarda
Hande Ortaç’ın Daha İyi misin adlı öykü kitabı raflarda
Hande Ortaç’ın Daha İyi misin adlı öykü kitabı, İletişim Yayınları tarafından okurlarla buluştu.
- Haber Merkezi
- 23.06.2021 - 12:52
- Güncelleme : 23.06.2021 - 13:09
Daha İyi misin? bir savaştan kaçanların, yalnız kalmış ve tüm zamanını sıkıntıyla geçirenlerin, gidenlerin ardından çaresizce bakanların, mücadeleye omuz verenlerin, plazalarının tekdüzeliği içinde kendini var etmeye çalışanların derdine ortak olan öykülere ev sahipliği yapıyor…
Sayfa: 146
KENDİNE HAS ÖYKÜLER
Her biri kendine ait bir renkli kumaş parçasının üstünde duran kadınlar, saç örgülerini tutan oyaları çözdüler ve yavaş yavaş balıksırtı örgüleri açmaya başladılar. Örgüler açıldıkça, kadınların saçlarından kum gibi, un gibi bir şey dökülüyor ve kumaşlara akıyordu.
Ergül Tosun
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ergul.tosun@ensonhaber.com