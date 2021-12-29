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- Hangi kitabı okuyorsunuz, kararsızlar için 5 öneri
Hangi kitabı okuyorsunuz, kararsızlar için 5 öneri
Elinizde hangi kitap var? Son okumalar için geri sayım başladı. Ne okuyacağına karar vermeyen kitapseverler için 5 kitaptan oluşan öneri listesi hazırladık...
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- 29.12.2021 - 11:27
2021'i geride bırakıyoruz ve yeni yıla gireceğiz. Bu sürede 2021 bitmeden son okumaları da yapıyoruz. Bunun için "Kitap okumak istiyorum ama kararsız kaldım." diyenler çoğunlukta...
Kitapseverlerin bu telabinin farkındayız ve editörün hazırladığı 5 yeni kitaptan oluşan öneriler..
İyi okumalar dileriz...
Sınırsız Arcanum
The New York Times Çok Satanlar Listesi’nin gediklisi Brandon Sanderson’un ilk kısa hikâyeler derlemesi.
Sayfa: 640
Yakın Şahitlik
İbrahim Tenekeci'den yeni denemeler...
Sayfa: 208
Elveda Aşk
Sinan Akyüz'den unutulmaz bir roman...
Sayfa: 464
Rağmenciler - Akacak Azim Damarda Durmaz!
Kişisel gelişim sevenler için..
Sayfa: 232
Bilim Devrimcileri
Bilim Devrimcileri tarih boyunca halkın bilim algısını ve bilimin “otorite” olarak rolünü şekillendiren önemli düşünürleri mercek altına alıyor.
Sayfa: 328