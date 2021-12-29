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    Hangi kitabı okuyorsunuz, kararsızlar için 5 öneri

    Elinizde hangi kitap var? Son okumalar için geri sayım başladı. Ne okuyacağına karar vermeyen kitapseverler için 5 kitaptan oluşan öneri listesi hazırladık...
    • Özel İçerik
    • 29.12.2021 - 11:27
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    Hangi kitabı okuyorsunuz, kararsızlar için 5 öneri

    2021'i geride bırakıyoruz ve yeni yıla gireceğiz. Bu sürede 2021 bitmeden son okumaları da yapıyoruz. Bunun için "Kitap okumak istiyorum ama kararsız kaldım." diyenler çoğunlukta...

    Kitapseverlerin bu telabinin farkındayız ve editörün hazırladığı 5 yeni kitaptan oluşan öneriler..

    İyi okumalar dileriz...

    Sınırsız Arcanum

    Hangi kitabı okuyorsunuz, kararsızlar için 5 öneri #1

    The New York Times Çok Satanlar Listesi’nin gediklisi Brandon Sanderson’un ilk kısa hikâyeler derlemesi.

    Sayfa: 640

    Yakın Şahitlik

    Hangi kitabı okuyorsunuz, kararsızlar için 5 öneri #2

    İbrahim Tenekeci'den yeni denemeler...

    Sayfa: 208

    Elveda Aşk

    Hangi kitabı okuyorsunuz, kararsızlar için 5 öneri #3

    Sinan Akyüz'den unutulmaz bir roman...

    Sayfa: 464

    Rağmenciler - Akacak Azim Damarda Durmaz!

    Hangi kitabı okuyorsunuz, kararsızlar için 5 öneri #4

    Kişisel gelişim sevenler için..

    Sayfa: 232

    Bilim Devrimcileri

    Hangi kitabı okuyorsunuz, kararsızlar için 5 öneri #5

    Bilim Devrimcileri tarih boyunca halkın bilim algısını ve bilimin “otorite” olarak rolünü şekillendiren önemli düşünürleri mercek altına alıyor.

    Sayfa: 328

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