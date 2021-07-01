Ünü isimler şu an okudukları kitapları söyledi. Dört ünlü ismin okuduğu kitaplar..

Kitap okumak her şey den önce sosyal bir ihtiyaçtır. Yeme, içme, barınma gibi fizyolojik bir yanı olmasa da sosyal yönü ağır basan bir eylemdir. Ünlü isimler de kitap okuyor ve bunu da sosyal medya hesaplarında bazen paylaşıyor.

Hangi ünlü hangi kitabı okuyor diyorsanız; haberimize buyurun ...

Oyuncu Serpil Çakmaklı, Gülseren Budayıcıoğlu'nın çok sevilen ve diziye de uyarlanan "Camdaki Kız" kitabını okuyor.

Usta oyuncusu ve sinemacı Serap Aksoy ise, Haruki Murakami'nin "Dans, Dans, Dans" kitabıyla meşgul...

Moda yazarı Ümit Timuçin de Metin Hara'nın yazdığı "Rüzgar Karahindiba" kitabını okuyor.

Yazar Nermin Mollaoğlu şu sıralar Zenep Kahraman Füzun'nun "Dünya Topraklarında" adlı romanını okuyor.

Ergül Tosun

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