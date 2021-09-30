Hanzade Servi'den ödüllü bir roman : Kora ile Kelebek

Hanzade Servi'den ödüllü bir roman : Kora ile Kelebek

Sözcüklere yaptığı küçük mizahi dokunuşlarla kendine has bir üslup yakalayan Hanzade Servi'nin, Gülten Dayıoğlu Roman Ödüllü Kora ile Kelebek'i, nostaljik aile filmlerine şapka çıkartan bir anlatı...

Dünyaya bambaşka gözlerle bakan iki genç kızın kaderlerini sürpriz bir evlilik bağı ile kesiştiren yazar; biriyle iyi anlaşmak için illa ki birbirine benzemek gerekmediğine, farklı şeyleri aynı dilde sevmenin güzel ilişkiler kurmak için yeterli olacağına vurgu yapıyor.

Zamanın getirdiklerine ve götürdüklerine önyargıyla yaklaşmanın yarardan çok zarar vereceğine işaret eden eser, ilk gençlik çağında hissedilen duygusal dalgalanmaların sosyal yaşantı üzerindeki yansımalarını de ustalıkla resmediyor.





Sayfa: 200

DUYGU DAYANIŞMASI

Hayatı yaşamaya değer kılan anlara ve anılara temas ederek ruhumuzun derinlerine akan bu duygu yüklü kitap, hem aile birliğinin önemine değiniyor hem de müthiş bir kardeş dayanışması inşa ediyor.

Hanzade Servi

HÜZÜN VE EĞLENCENİN HARMANLANMASI

Hüzünle eğlenceyi harmanlayan hikâyesinin satır aralarında toplumun huzurunu bozan kimi sorunlara karşı farkındalık yaratmayı hedefleyen Kora ile Kelebek, okurların duygu tarlasını sevgiyle yeşertmeyi başarıyor.

YAZAR HAKKINDA...

Yazar Hanzade Servi, 1978'de doğdu. Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Basın ve Yayın Bölümü'nü bitirdi.

Çeşitli gazete ve dergilerde çalıştı; televizyon ve reklam projelerinde senaristlik ve metin yazarlığı yaptı. 2008 Tudem Edebiyat Ödülleri Gülmece Öykü Yarışmasında Ortanca Balık adlı dosyasıyla Yayınevi Özel Ödülü'nü aldı.

ÖDÜLLÜ YAZAR

2014 yılında Karakura'nın Düşleri isimli kitabıyla korku öyküleri yarışmasında birinci olan Hanzade Servi'nin Kora ile Kelebek kitabı da Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı İlkgençlik Roman Ödülü'nü kazandı. Hanzade Servi, kitaplarını yediden yetmiş yediye, ayırım yapmaksızın her yaştan ruhlar için yazıyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com