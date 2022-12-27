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    Haritacı ve Kaşif kitabıyla dünyanın merkezine seyahat

    Yazar Gülşah Çeliker'in ikinci romanı olan Haritacı ve Kaşif romanı edebiyat şöleni vadediyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2022 - 13:37
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    Haritacı ve Kaşif kitabıyla dünyanın merkezine seyahat

    Dünyanın pek çok ülkesinde  “Keşifler Çağı” anlatılırken Türklerin adı geçmez.  “Keşifler Çağı” dediğimizde aşina olduğumuz isimlerden bazıları bir çırpıda gelir aklımıza:Marco Polo, Magellan, Kristof Kolomb, Amerigo Vespucci…Peki ya Piri Reis’ten neden bahsetmeyiz? Piri Reis’in bu alandaki çabaları görmezden gelinmiştir âdeta. Oysa onun Kristof Kolomb ile karşılaşmasından,

    1501’te Valencia (İspanya) açıklarında yapılan bir savaşta -Kolomb’un hâlâ kayıp durumdaki- orijinal Amerika haritasını ele geçirmesinden ve Amerika kıtasının ilk görüldüğü, “Keşifler Çağı”nın ilk dünya haritalarından birini (1513) çizdiğinden söz edilmez.

    Tarih tanıklığı

    Haritacı ve Kâşif adlı bu tarihi roman, bahsedilmeyenlere kapı aralarken tarih tanıklığını genç Piri Reis’in Akdeniz’deki keşifler, haritalar, savaşlar ve aşklar arasında geçen macera dolu yaşamıyla birleştiriyor. Onun ileri görüşlülüğünü, ülkesinin Keşifler Çağına katılması için çizdiği 1513 ve 1528 dünya haritalarıyla daha iyi anlayacaksınız.

    Haritacı ve Kaşif kitabıyla dünyanın merkezine seyahat #1

    Sayfa: 184

    Geçmişi hatırlamak

    Kitâb-ı Bahriye’nin destansı hikâyesini ve dünya bilim tarihine katkısını da okuduğunuzda kendinizi bilim, tarih ve edebiyat şöleninde hissedeceksiniz. Geçmişi iyi değerlendirmek ve o değerlerle geleceği aydınlatmak isteyen okurlar için Haritacı ve Kâşif engin bir okuma deneyimi niteliğinde...


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