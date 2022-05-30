Harry Potter kitaplarını çeviren Sevin Okyay ile röportaj

Türkiye'de çeviri denilince akla ilk gelen isimlerden Sevin Okyay, Harry Potter kitaplarını çeviren isimdir. Okyay ile edebiyatı ve kültürü konuştuk.

Yazar, gazeteci, çevirmen, radyo programcısı, sinema eleştirmeni... Sevin Okyay'dan bahsediyorum. Sevin Okyay Türkiye'nin önde gelen çevirmenlerinden biridir.

Sevin Okyay aynı zamanda Türkiye'nin ilk kadın sinema eleştirmeni unvanına sahiptır. Yaşamı boyunca pek çok kitaba, makaleye, yazıya imza atan Sevin Okyay, Türkiye'nn en üretken yazarların başında geliyor.

Harry Potter'ın çevirmeni

Sevin Okyay'ın Türk okurlarına en büyük armağanı ise kuşkusuz Harry Potter kitaplarıdır. Altı ciltten oluşan Harry Potter kitaplarını Türkçeye kazandıran Sevin Okyay'a minnettarız...

Yaptığımız röportaj serimizde bu hafta Sevin Okyay var. Sevin Okyay ile pek çok konuyu konuştuk ve doyurucu cevaplar aldık.

Sizleri güzel bir edebiyat ve kültür sohbetiyle başbaşa bırakıyoruz.

İyi seyirler diliyoruz...