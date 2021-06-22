Haruki Murakami arşivini neden bağışladı

Japon yazar Haruki Marukami, dijital arşivini mezun olduğu Waseda Üniversitesi'ne 2018 yılında bağışlamıştı. Yazarın bağışlama nedeni ise, aidiyet duygusu...

Başarılı yazar Haruki Murakami, 2018'de düzenlediği basın toplantısında, el yazmaları, çalışma notları, mektupları ve 10 bin parçalık plak koleksiyonundan oluşan kişisel arşivini mezun olduğu üniversiteye bağışladığını açıklamıştı.

Yazarın bu davranışı takdir toplarken, Murakami de okuluna olan vefa borcunu böylece yerini getirmiş oldu.

ÖZEL BİR MEKAN OLUŞTURULDU

Üniversitenin, arşiv için kampüs içinde Murakami hayranlarının ve araştırmacıların kullanabileceği kütüphaneye bağlı özel bir mekan oluşturacağı belirtildi. Mekanda Murakami’nin çalışma odasına benzer bir okuma köşesinin yapılması ve plakların dinlenebilmesi için müzik sistemi konulmasının planlandığı ifade edildi.

"BU DENEYİM YAZARLIK HAYATIMI BELİRLEDİ"

Üniversitede öğrenciyken derslere girmektense kütüphanede oturup eski kitapları okumayı tercih ettiğini dile getiren Murakami, "Bu deneyim benim yazarlık hayatımı belirledi. Bu mekan benim eserlerim üzerine çalışma yapmak isteyen Japon ve yabancı araştırmacılara faydalı olabilirse çok mutlu olurum. Buranın yalnızca benim eserlerim üzerine değil, kültürler arasında bir diyaloğa vesile olmasını umuyorum." dedi.