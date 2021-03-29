Haruki Murakami kitabı Killing Commendatore'yi anlattı

Japon edebiyatının önde gelen ismi Haruki Marukami, romanı Killing Commendatore hakkındaki soruları okurları için yanıtladı.

New York Times, Haruki Marukami romanı üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleşti. Japon ve ve dünya edebiyatının en çok okunan Marukami, yazdıklarıyla çok konuşulan yazarlar arasında yerini alıyor.

Kitapları 50 farklı dilen çevrilen Marukami, romanlar dışında, öyküler, denemeler de kaleme alıyor. Yazarın metinleri İngilizceden Japoncaya çevriliyor.

Murakami, yaratıcılık sürecini, ütü aşkını, disiplinli yapısının ve günlük yazma programına sıkı sıkıya bağlılığının tuhaf hayal gücünü nasıl özgürleştirdiğini anlattı...

Killing Commendatore kitabınızın fikri nereden çıktı?

"Bilmiyorum. Zihnimin derinliklerinden bir yerden çekip çıkardım. Birdenbire ilk birkaç paragrafı yazmak istedim. Daha sonra nasıl devam edeceğine dair fikrim yoktu. Yazdıklarımı çekmeceye kaldırdım ve sonra yapmam gereken tek şey sadece beklemekti."

Peki kitabın geri kalanı?

"Sonra bir gün, yazabileceğime dair bir fikir oluştu kafamda, yazmaya başladım ve devam ettim. Doğru anı beklersiniz ve o an gelir. Aklınıza bir fikir geleceğine dair güvene ihtiyacınız vardır. Bende bu güven var çünkü neredeyse kırk yıldır yazıyorum ve nasıl yapacağımı biliyorum."





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Yazma süreci sizin için zor mudur?

"Eğer bir şey yazmıyorsam çeviri yaparım. Bu da beklerken yapabileceğim çok iyi bir şeydir: Yazarım ama kendi romanımı değil. Bir nevi antrenman ya da el işçiliği. Ayrıca koşarım, müzik dinlerim ve ev işi yaparım. Ütü mesela. Ütü yapmaya bayılırım. Yazdığımda zihnim fırtınalı olmaz. Esasında eğlenceli olur."

Hakkınızdaki eleştirileri okur musunuz?

"Eleştiri okumam. Bunu birçok yazar söyler, ama yalandır; ben yalan söylemiyorum. Karım her eleştiriyi okur ama yalnızca kötü eleştirileri sesli olarak bana da okur. Kötü eleştirileri kabul etmem gerektiğini söyler. İyi eleştiriler, onları unut gitsin."

Kitaplarınız gerçeküstü ve fantastik öğelerle dolu. Yaşamınızda da böyle midir?

"Gerçekçi bir insanımdır ama yazarken içimdeki tuhaf, gizli yerlere giderim. Yaptığım kendi içimde kendimi keşfetmektir. Eğer gözlerinizi kapatır kendi içinize bir dalış yaparsanız farklı bir dünyayla karşılaşabilirsiniz. Bu kainatı keşfetmek gibidir ama içinizdekini. Çok tehlikeli ve korkunç yerlere gidersiniz ve o yoldan geri dönmeyi bilmek çok önemlidir."





Yazar Haruki Marukami

Eserlerinizin alt anlamlarıyla ilgili çok fazla konuşmak sizin için zor olmalı.

"İnsanlar bana hep sorarlar: "Bununla ne demek istediniz, şununla neyi kastettiniz?" Ama ben hiçbir şeyi açıklayamam. Kendimden, dünyadan metaforik olarak bahsediyorum; metaforları açıklayamaz ya da analiz edemezsiniz – sadece bu biçimi kabul edersiniz. Her kitap bir metafordur."

Killing Commendatore kitabınızın, yaklaşık on yıl önce Japoncaya çevirdiğiniz Muhteşem Gatsby romanına bir saygı gösterisi olduğunu söylemiştiniz. “Gatsby” Amerikan rüyasının sonuyla ilgili trajik bir hikaye olarak okunabilir. Sizin yeni kitabınızda durum nasıl?

"Muhteşem Gatsby" (Amerikanlı ünlü yazar F. Scott Fitzgerald'ın romanı) benim favori kitabım. 17 ya da 18’imde okumuştum ve çok etkilenmiştim çünkü kitap bir rüya hakkında ve rüya hayal kırıklığına vardığında insanların nasıl davrandıkları hakkında. Bu benim için çok önemli bir tema. Ben kitabın illa Amerikan rüyasına ilişkin olduğunu düşünmüyorum; daha ziyade bir genç adamın rüyası, hatta genel olarak rüyayla ilgili."

Siz neyin rüyasını görürsünüz?

"Ayda bir ya da iki kez müstesna, rüya görmem ben. Belki daha fazla görüyorumdur ama hatırlamıyorum. Zaten rüya görmeme gerek yok çünkü yazabiliyorum."

Türkçeleştiren: Onur Çalı

Kaynak: https://parsomen13.blogspot.com/

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