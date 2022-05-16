Harun Özer'in kaleme aldığı bir şehrin sokaklarındaki insanların kitabı

Eskişehir’in, 70’li yıllarından kopup gelen öykülerin derlendiği Eski Şehir, Harun Özer’in usta kaleminden usta kaleminden okuyacaksınız.

Şehrin hafızasından insanların hayatlarına uzanan öykülerin yer aldığı Eski Şehir, adını aldığı Eskişehir’in 70’li yıllarındaki arka sokaklarından derlenen bir öykü kitabı olarak okurları selamlıyor.

Harun Özer’in kaleme aldığı Eski Şehir sıradan insanların acı, komik ve hayret edilesi yaşantılarını konu alırken, okurlarını hem güldürüyor hem de düşündürüyor.

Eski Şehir'de genel olarak toplumdan soyutlanmış ve unutulmaya mecbur bırakılmış insanların yaşamlarından kesitler görülürken, ekonomik yönden daha alt kademelerde bulunan kişilerin günlük yaşamlarından gerçekçi detaylara yer veriliyor.

Sürükleyici anlatım

Harun Özer’in anlattığı her insan, bir diğerinden özgün yapısıyla ayrılırken, öykülerin sade dili ve sürükleyici anlatımı karakterlere eşlik ediyor.

Halkın içinden hikâyeleriyle okurunu samimi bir noktadan yakalayan Harun Özer, okuyan herkesin kendinden bir parça bulmasını sağlıyor.

Hikayelerin benzersizliği

Eski Şehir, trajik hikayeleriyle okuyanları 70’li yılların Eskişehir’inde gezintiye çıkarırken, kaleme alınan hikayelerin benzersizliği ve başarılı dil kullanımıyla Türk Edebiyatı’na yeni bir soluk getiriyor.

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