Havalar güzelleşiyor bahar okuma önerilerinden seçmeler

Bahara girerken yenilenmek için okunması ve keşfedilmesi gereken 10 kitap önerisini sizlerle paylaşıyoruz.

Baharın gelişiyle enerji değiştiren, farklı hikayelere yer açan, ruha iyi gelecek kitap önerilerini sizler için paylaşıyoruz.

10 kitap önerisi ile okuyucularını eşsiz aşk hikayelerine, farklı yolculuklara davet eden ve öz şefkati artırmayı amaçlayan kitaplar herkes için farklı bir okuma sunuyor. Havaların yavaş yavaş ısınmasıyla birlikte evde kalmak artık zorlaşacak.

ÖZLENEN GÜNLER...

Bunun için kitabımızı elimize alıp, sakin bir yer arama zamanı da yaklaşıyor. Umarız pandemi süreci de biter ve özlediğimiz eski günlerimize döneriz.

Bunun için siz kitapseverler için 10 yapıttan oluşan bir öneri listesi hazırladık. Beğeneceğinizi umuyor, hepinize bol kitaplı bir hafta son diliyorum.

İşte sizler için hazırladığımız öneri listemiz.

Keyifli okumalar dileriz...

JOYO MYES- BİR ARTI BİR





Jojo Moyes aşk, romantizm ve komediyi coşkuyla yan yana getiren bir kraliçe gibi… Senden Önce Ben'e doyamayan herkes bu sevimli romana bayılacak.

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SARAH JİO - MART MENEKŞELERİ

Sarah Jio’dan okurken sevginin ve umudun her daim var olduğunu hissedebileceğiniz

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SEZİN KARAMEŞE- OTUZ YEDİ

Sezin Karameşe, bu ilk romanında satırlara limitsiz hayal gücünün büyülü evrenini çiziyor. Ve okurlarını bitmesini asla istemeyecekleri bir oyuna davet ediyor.

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HAYATİ SIR - RUH İYİLİĞİ

Şu an elinize aldığınız bu kitap! Sadece bugüne ait bir kitap değildir... Geçmiş, şimdi ve gelecek...

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BENİAN ÇULHAOĞLU - TEK BAŞINA DÜNYA GEZİSİ

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SAFFET EMRE TONGUÇ - KANATLARIMDA İSTANBUL

Daha önce hiç görmediğiniz açılardan bir İstanbul seyri, daha önce aynı karede hiç buluşmamış yapılarla bir İstanbul zenginliği...

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MURAT ERŞAHİN - KÜÇÜK SIRLAR DÜKKANI

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ROMİLY BERNARD- BENİ BUL

Usta işi ve sürükleyici anlatımıyla hem gizemli hem de aksiyon dolu bir gerilim romanı.

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ÇETİN ÇETİNTAŞ -HAYVANLARDAN DESTEK ALMANIN GİZEMLİ SANATI





Her hayvan, sahip olduğu üstün niteliklerle dört elementten birinin temsilcisidir ve yine bir elementler bütünü olan insanın bilinçaltında tüm üstün nitelikleriyle bulunmaya devam eder.

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VİGDİS- HJORTH - MİRAS





Miras, hem yüksek edebiyatından keyif alınacak hem de bir intikam metni olarak okunabilecek bir kitap. Ciddi yayınlar kadar bulvar gazetelerinin de ilgisiyle yılın en çok satanı haline geldi.

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Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com



