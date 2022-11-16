Hayat İlerlemek Kadar Geride Bırakabilmektir kitabıyla, hayat üzerine düşünceler

Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur ve Prof. Dr. Uğur Batı'nın yazdığı Hayat İlerlemek Kadar Geride Bırakabilmektir kitabı, insanı merkezine alan bir çalışma...

Üçlemenin ilk kitabı olan bu kitapta yazarlar her birimiz için zorluklarla geçtiği besbelli olan yaşamı nasıl anlamlı hale getirerek bu yolculuğu zarafetle, uyumla, özgürce ve iç huzurumuzu sağlamış şekilde sürdürebileceğimiz konusunda farkındalık yaratmak istiyor.

Bu kitap; son gelişmeler, araştırmalar ve deneyler ışığında insanı anlamanın, onun potansiyelini, yaşamını, çatışma noktalarını anlamayı kolaylaştıracağını savunmakta, bunun için de diğer bilim dallarının konuyla ilgili bulgularından çıkarımlar yapmaktadır.

Prof. Dr. M. Zihni Sungur ve Prof. Dr. Uğur Batı’nın birlikte kaleme aldığı, insanın tüm hallerini incelikle anlatan Hayat İlerlemek Kadar Geride'yi mutlaka okumalısınız.

"Yenilerini yaratmak..."

"Ancak durgun bir su yıldızları yansıtabilir derler. Ben ise sıradan bir günde artık olağan olan arızalarımızı izliyorum. Ve sanırım izledikçe insanın gerçekten topraktan oluşunun mantığını da anlıyorum çünkü demir olsa kesin çürürdü. Tevellütten mütevellit derler ya, yaşanmışlıklardır nedeni, hayatın artık sadece ilerlemek değil, aynı zamanda geride bırakmak olduğunu düşünüyorum. Sonuçta tarih sadece eskileri anlatmaz, yenilerini yaratır."





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"Anı kaçırma"

"Bilginin çok, bilgeliğin ise giderek yok olmaya yüz tuttuğu bir dünyada bilen değil hep öğrenen kalmanın önemini yeterince kavramış olmanın hazzını yaşıyorum şimdilik. “Anı kaçırma!” şeklindeki söylemler yerine öğrenenler için her kaçırılan anın bir sonrakini yakalamak için bir fırsat olduğunu anlamış olmanın hazzını yaşadığım gibi."